Los Mossos refuerzan la vigilancia en Badalona tras el tiroteo que dejó a una niña herida

Barcelona, 1 jun (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han desplegado efectivos antidisturbios BRIMO y ARRO para reforzar la vigilancia en el barrio Sant Roc de Badalona (Barcelona), tras el tiroteo de ayer que dejó herida leve a una niña de diez años, alcanzada por una bala perdida, en un enfrentamiento entre grupos criminales.

Según ha informado la policía catalana, desde ayer por la tarde, cuando ocurrió el tiroteo, efectivos de orden público de la policía catalana han incrementado su presencia en el barrio de Sant Roc para evitar nuevos enfrentamientos armados, mientras tratan de identificar a los autores de los disparos.

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Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación sobre el tiroteo, que fuentes cercanas al caso vinculan a una disputa entre dos organizaciones criminales rivales, supuestamente por cuestiones relacionadas con el control del tráfico de drogas.

Una niña que se encontraba en la calle fue alcanzada por munición empleada en el tiroteo y resultó herida leve, por lo que fue trasladada a un centro hospitalario, sin que en ningún momento se temiera por su vida.

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En una entrevista en la emisora RAC 1, el intendente Toni Sánchez, responsable de la región metropolitana norte de los Mossos d'Esquadra, que incluye a Badalona, ha asegurado que el refuerzo policial se mantendrá en el barrio "el tiempo que sea necesario".

En un mensaje en su cuenta de X, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha vinculado el tiroteo con la ocupación ilegal de viviendas para el cultivo de marihuana por parte de "gentuza incapaz de vivir en sociedad".

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"La mafia de la okupación está protegida por leyes que el gobierno se niega a modificar", ha denunciado el alcalde. EFE