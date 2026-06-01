La Vecina Rubia descubre la portada de su nueva novela: "No habéis leído nada igual"

Madrid, 1 jun (EFE).- La escritora La Vecina Rubia ha desvelado este lunes en la Feria del Libro de Madrid la portada de su nueva novela 'El hombre ideal' (Ediciones Cúpula): Un primer plano en tonos grisáceos de un hombre de espaldas, abrazado de forma inquietante por las manos de una mujer, que bien podían ser las de la propia autora.

"Con esta novela sentiréis que no habéis leído nada igual" ha dicho la escritora a sus seguidores, que han hecho cola en el pabellón de Caixabank de la Feria del Libro para ver el vídeo grabado donde La Vecina Rubia, sentada en un sofá y con el rostro pixelado para conservar su anonimato, avanzaba la portada, que ella misma ha ideado, de su próxima novela ya en preventa y en librerías el 14 de octubre.

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La portada se ha revelado en una instalación lumínica creada para la ocasión.

La cubierta en tonos grises y azulados lleva en rojo el título: El hombre ideal", y debajo dos subtítulos: "No hay que confiar en nadie. Ni siquiera en una misma".

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"Esta es la vez que más cerca han estado los seguidores de la autora", han dicho desde la organización. La responsable de Ediciones Cúpula, Lidia Díaz, ha avanzado que se trata de un thriller psicológico del que se editarán en octubre más de 100.000 ejemplares.

"Como autora cada nueva novela es una gran responsabilidad" ha dicho la escritora que se ha mostrado confiada en que los lectores disfruten tanto leyendo, como ella mientras la escribió.

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La Vecina Rubia también ha dicho confiar en que sus lectores no puedan parar de leer y sigan haciéndolo hasta el final, pero además ha dicho "espero que sigáis pensando en los personajes cuando cerréis la última página".

Para la editora Lidya Díaz, "esta es una novela muy esperada, muy especial y con todos los elementos de La Vecina Rubia, pero llega con un nuevo registro que va a sorprender tanto a quienes la leen desde hace años como a quienes se acerquen a ella por primera vez".

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Con esta presentación, ha dicho la editora, arranca la cuenta atrás para la publicación de la novela que para sus editores será "otro gran fenómeno literario".

La Vecina Rubia cuenta en su haber con varias novelas, la última de ella "Mi querida Lucía" que se convertirá en serie por un proyecto con Atresmedia.EFE

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