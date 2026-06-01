Del cielo al infierno: el desplome del Mirandés en apenas un año

Burgos, 01 jun (EFE).- Hace menos de un año, Miranda de Ebro soñaba despierta, el Mirandés estaba a un paso de escribir la página más brillante de sus casi cien años de historia. Hoy, la ciudad burgalesa vive uno de sus días más grises, con el descenso de su querido equipo a Primera RFEF.

En 2025, el conjunto rojillo peleó hasta el final por el ascenso a Primera División, ilusionando a una ciudad entera que veía cómo un club modesto podía colarse entre los grandes del fútbol español. Doce meses más tarde, la realidad es radicalmente distinta: el Mirandés ha consumado su descenso tras una temporada para olvidar.

PUBLICIDAD

El contraste es tan duro como difícil de explicar y donde antes había optimismo, ahora reina la decepción.

El equipo que maravilló por su competitividad y capacidad para superar obstáculos se ha convertido en un conjunto incapaz de encontrar regularidad esta temporada: los resultados negativos fueron acumulándose jornada tras jornada hasta arrastrar a los mirandeses a una situación límite de la que nunca lograron escapar.

PUBLICIDAD

Los cambios de entrenador -hasta tres en una misma temporada-; estar en el mes de marzo a 10 puntos de la salvación; y no encontrar una regularidad en resultados mermaron las posibilidades de un Mirandés que tuvo en su mano continuar en el fútbol profesional hasta la última jornada.

La marcha de jugadores importantes, los cambios en la plantilla y la dificultad para mantener el nivel competitivo de la campaña anterior acabaron pasando factura y la multitud de cambios cada temporada ha hecho que el Mirandés perdiera identidad, confianza y puntos en momentos clave del campeonato.

PUBLICIDAD

Y cuando quiso reaccionar, ya era demasiado tarde, aunque de los cuatro clubes que han consumado el descenso esta campaña, es el que más oportunidades tuvo de quedarse.

El descenso supone un golpe deportivo y económico para una entidad acostumbrada a desafiar los pronósticos y que parecía uno de los clubes más estables de Segunda División.

PUBLICIDAD

Durante años, el club se había consolidado como uno de los proyectos más sólidos, y destacaba por su capacidad para formar futbolistas y competir con presupuestos muy superiores.

Ahora deberá reinventarse, de nuevo, y además en una categoría exigente y cada vez más igualada.

La afición de Anduva ya ha vivido ascensos, descensos y gestas que parecían imposibles y afrontará la próxima temporada un reto que vuelve a ser enorme, aunque también lo era alcanzar las puertas de Primera División y hace un año presentaron batalla.EFE

PUBLICIDAD

vfr/pcr/og