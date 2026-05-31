Leslie Romero logra una brillante quinta plaza en Alcobendas

Redacción deportes, 31 may (EFE).- La escaladora española Leslie Romero concluyó en una brillante quinta posición su actuación en la prueba de la Copa del Mundo de velocidad disputada en la localidad madrileña de Alcobendas, tras caer eliminada en los cuartos de final ante la ucraniana Polina Khalkevych.

Una eliminación que no puede empañar la sensacional actuación de Romero, que batió, hasta en dos ocasiones, el récord de España para dejarlo en unos sensacionales 6.48 segundos, que permitieron a la española acceder a las rondas finales con la segunda mejor marca de todas las participantes.

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Circunstancia que permitió soñar a los numerosos espectadores que acudieron a la explanada del Polideportivo José Caballero con ver subir a Leslie Romero a un podio que pareció todavía más al alcance de la española tras imponerse a la italiana Beatrice Colli en los octavos de final con un tiempo de 6.61 segundos.

Un sueño que se vio truncado en los cuartos de final en los que la escaladora española, olímpica en los Juegos de París, cayó derrotada por la ucraniana Polina Khalkevych, pese a firmar un tiempo de 6.53 segundos que hubiera significado un nuevo récord de España antes de arrancar la jornada.

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Igualmente destacable fue la actuación de la también española Carla Martínez que quedó apeada de la competición en los octavos de final ante la escaladora china Shaoqin Zhang, que finalmente se colgó la medalla de bronce, tras vencer en la 'pequeña final' a su compatriota Yuju Mou con un crono de 6.59 segundos.

El triunfo correspondió a la estadounidense Emma Hunt, vigente campeona de la Copa del Mundo, que se impuso en la final a la ucraniana Khalkevych, verdugo de la española Leslie Romero, con un tiempo de 6,08 segundos, cinco centésimas más que el récord del mundo -6,03- de la polaca Aleksandra Miroslaw.

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En la categoría masculina, en la que el español Erik Noya no pudo acceder a las rondas finales, la victoria fue para el chino Shouhong Chu que se impuso en la final con un tiempo de 4.75 segundos al indonesio Antasyafi Robby Al Hilmi en

Completó el podio el también chino Jie Yang que se impuso en la lucha por la medalla de bronce al estadounidense Zach Hammer con un crono de 4.84 segundos.EFE

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