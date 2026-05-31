Espana agencias

Leslie Romero logra una brillante quinta plaza en Alcobendas

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 31 may (EFE).- La escaladora española Leslie Romero concluyó en una brillante quinta posición su actuación en la prueba de la Copa del Mundo de velocidad disputada en la localidad madrileña de Alcobendas, tras caer eliminada en los cuartos de final ante la ucraniana Polina Khalkevych.

Una eliminación que no puede empañar la sensacional actuación de Romero, que batió, hasta en dos ocasiones, el récord de España para dejarlo en unos sensacionales 6.48 segundos, que permitieron a la española acceder a las rondas finales con la segunda mejor marca de todas las participantes.

PUBLICIDAD

Circunstancia que permitió soñar a los numerosos espectadores que acudieron a la explanada del Polideportivo José Caballero con ver subir a Leslie Romero a un podio que pareció todavía más al alcance de la española tras imponerse a la italiana Beatrice Colli en los octavos de final con un tiempo de 6.61 segundos.

Un sueño que se vio truncado en los cuartos de final en los que la escaladora española, olímpica en los Juegos de París, cayó derrotada por la ucraniana Polina Khalkevych, pese a firmar un tiempo de 6.53 segundos que hubiera significado un nuevo récord de España antes de arrancar la jornada.

PUBLICIDAD

Igualmente destacable fue la actuación de la también española Carla Martínez que quedó apeada de la competición en los octavos de final ante la escaladora china Shaoqin Zhang, que finalmente se colgó la medalla de bronce, tras vencer en la 'pequeña final' a su compatriota Yuju Mou con un crono de 6.59 segundos.

El triunfo correspondió a la estadounidense Emma Hunt, vigente campeona de la Copa del Mundo, que se impuso en la final a la ucraniana Khalkevych, verdugo de la española Leslie Romero, con un tiempo de 6,08 segundos, cinco centésimas más que el récord del mundo -6,03- de la polaca Aleksandra Miroslaw.

En la categoría masculina, en la que el español Erik Noya no pudo acceder a las rondas finales, la victoria fue para el chino Shouhong Chu que se impuso en la final con un tiempo de 4.75 segundos al indonesio Antasyafi Robby Al Hilmi en

Completó el podio el también chino Jie Yang que se impuso en la lucha por la medalla de bronce al estadounidense Zach Hammer con un crono de 4.84 segundos.EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos mujeres mueren ahogadas tras rescatar a un niño en una presa de Palencia

Infobae

4-1. Final de campeón

Infobae

Almería-Castellón y Málaga-Las Palmas, semifinales de la fase de ascenso a Primera

Infobae

1-2. Las Palmas no falla en Riazor y jugará la promoción de ascenso

Infobae

2-1. El Castellón optará a regresar a Primera división 35 años después al ganar al Eibar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más de 100.000 colombianos acuden a las urnas en Madrid en una jornada electoral masiva de ambiente festivo: “La gente tiene muchas ganas de votar”

Más de 100.000 colombianos acuden a las urnas en Madrid en una jornada electoral masiva de ambiente festivo: “La gente tiene muchas ganas de votar”

El histórico dirigente del PSOE Ramón Jáuregui, exministro de Zapatero, pide al partido “un congreso extraordinario urgente” al prever el “fin de un ciclo” político

Cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia si resides en España: horario, puntos habilitados y documentación necesaria

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

Pedro Sánchez reitera que gobernará hasta 2027 “y más allá” y acusa a la oposición “marrullera” de “malas prácticas” para derribar al Gobierno

ECONOMÍA

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Quién es Ana Torrens, la auditora que rompe el techo de cristal y se convierte en la primera mujer al frente de una ‘Big Four’ en España

La Agencia Tributaria abre sus oficinas este lunes para realizar la declaración de la Renta 2026 de manera presencial: prevé una recaudación de 24.628 millones de euros

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

DEPORTES

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions

El futbolista Sterling, detenido tras estrellarse con su Lamborghini por conducir presuntamente bajo los efectos de las drogas

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino