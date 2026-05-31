Dos heridos al derrumbarse la terraza de un edificio plurifamiliar en Girona

Barcelona, 31 may (EFE).- Dos personas han resultado heridas este domingo al derrumbarse la terraza de la primera planta de un edificio plurifamiliar en Girona, según han informado los bomberos de la Generalitat.

Los servicios de emergencias han recibido el aviso del derrumbe, en la calle Campcardós de Girona, a las 19:28 horas, según han indicado los bomberos en la red social X.

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Los dos heridos, que se encontraban en la terraza en el momento del derrumbe, cayeron a la planta inferior, donde se encuentra un local, y han sido atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña (SEM).

Efectivos de Bombers, que han desplazado cuatro dotaciones al lugar, han revisado el edificio junto con el arquitecto municipal, tras lo que se ha restringido el acceso a la terraza de ese piso, de unos cuatro metros cuadrados.

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De manera preventiva, se ha desalojado a una familia de un piso de la misma planta, que será realojada, han señalado los bomberos. EFE