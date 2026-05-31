Espana agencias

30-36. El Bidasoa Irun gana en Cuenca y se asegura la cuarta plaza

Guardar
Google icon

Cuenca, 31 may (EFE). El Bidasoa Irun logró este domingo la cuarta plaza de la Liga Asobal y su clasificación para competición europea al derrotar a domicilio por 30-36 al REBI Cuenca con la permanencia asegurada y la mirada puesta en la Copa del Rey.

El Bidasoa Irun dominó la primera mitad del encuentro ante el REBI Cuenca y se marchó al descanso con una ventaja de cuatro goles (15-19).

PUBLICIDAD

El partido comenzó con igualdad y marcadores bajos en los primeros compases. Sin embargo, el conjunto irunés logró abrir una pequeña brecha con el 6-8 anotado por Nevado en el minuto 11. La acción estuvo precedida por una falta de Perbela que le costó la descalificación directa.

Bidasoa dispuso de varias opciones para ampliar la ventaja hasta los tres tantos, aunque no logró aprovecharlas. El REBI Cuenca reaccionó y equilibró de nuevo el encuentro con el 8-8 firmado por Gándara en el minuto 16.

PUBLICIDAD

Con la permanencia ya asegurada y sin objetivos clasificatorios en juego, el técnico conquense aprovechó para repartir minutos entre todos sus jugadores. Entre ellos destacó Pedro Matos, que actuó por primera vez como extremo izquierdo y estrenó su cuenta goleadora en la Liga Asobal con dos tantos.

También tuvo sus primeros minutos con el primer equipo José Navarro, que debutó en los instantes finales del primer periodo.

Pese a la reacción local, el Bidasoa mostró una mayor solidez en el tramo final de la primera mitad y amplió su renta antes del descanso. Esteban Salinas estableció el 15-19 al recoger un rechace tras una intervención de Tonicher, culminando así un primer tiempo de claro dominio visitante.

El Bidasoa Irun confirmó su superioridad en la segunda mitad y certificó una victoria cómoda ante el REBI Cuenca (30-36), en un encuentro en el que los irundarras se jugaban asegurar la cuarta plaza de la Liga Plenitude Asobal y el billete para competición europea.

Tras llegar al descanso con ventaja de 15-19, el conjunto vasco mantuvo el control del partido desde la reanudación. Los visitantes aumentaron progresivamente su renta gracias a una sólida defensa, el acierto ofensivo de Gorka Nieto y las intervenciones de un sobresaliente Maciel bajo palos, decisivo para frenar cualquier intento de reacción local.

El REBI Cuenca, sin objetivos clasificatorios en juego, continuó repartiendo minutos entre sus jugadores más jóvenes y menos habituales, mientras que el Bidasoa gestionaba con solvencia una diferencia que llegó a ser amplia y que nunca vio comprometida.

Con el paso de los minutos, los visitantes administraron su ventaja sin sobresaltos hasta el pitido final, cerrando una victoria que les permite cumplir su objetivo europeo.

La nota emotiva para el conjunto conquense llegó en los instantes finales del encuentro. El juvenil José Navarro anotó el último gol del partido para establecer el definitivo 30-36, logrando así su primer tanto en la Liga Asobal en el día de su debut con el primer equipo.

- Ficha técnica:

30 - REBI Cuenca (15+15): Tonicher (p), Perbela (1), Vinicius (4), Jaime Colmena, Tavares (1), Álvaro Martín (1) y Juanpe Espinosa (1). Arguillas (p.s.), Lima (6), Moscariello (2), Mendes (3), Toth (5), Pedro Matos (2), José Navarro (1) y Gándara (3).

36 - IRUDEK Bidasoa Irun (19+17): Leo Maciel (p), Xavi Tua (2), Xabi González, Esteban Salinas (5), Rodrigo Salinas (4), Mario Nevado (4) y Gorka Nieto (5, 2p). Skrzyniarrsz (p.s.), Cavero (2), Jevtic, Peciña, Mujica (7), Mielczarski (1), Dariel García (2) y Nacho Valles (4).

Marcador cada 5 minutos: 2-3, 6-7, 7-8, 9-11, 13-16, 15-19, descanso, 17-22, 18-24, 23-26, 24-30, 26-33 y 30-36-

Árbitros: Florenza Virgili y Ausas Busquets. Excluyeron por los locales a Tavares (2) y Pedro Matos, vio la roja Perbela en el 11’. Por los visitantes vieron dos minutos Jevtic (2), Nevado y Peciña.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 30 de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en El Sargal ante unas 600 personas. Antes del partido se rindió homenaje a los fallecidos Pablo Zabala y Javier Herráiz. También a Juan Olivares, quien fue delegado del equipo más de 20 años. EFE

CRM/sab

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos mujeres mueren ahogadas tras rescatar a un niño en una presa de Palencia

Infobae

4-1. Final de campeón

Infobae

Almería-Castellón y Málaga-Las Palmas, semifinales de la fase de ascenso a Primera

Infobae

1-2. Las Palmas no falla en Riazor y jugará la promoción de ascenso

Infobae

2-1. El Castellón optará a regresar a Primera división 35 años después al ganar al Eibar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más de 100.000 colombianos acuden a las urnas en Madrid en una jornada electoral masiva de ambiente festivo: “La gente tiene muchas ganas de votar”

Más de 100.000 colombianos acuden a las urnas en Madrid en una jornada electoral masiva de ambiente festivo: “La gente tiene muchas ganas de votar”

El histórico dirigente del PSOE Ramón Jáuregui, exministro de Zapatero, pide al partido “un congreso extraordinario urgente” al prever el “fin de un ciclo” político

Cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia si resides en España: horario, puntos habilitados y documentación necesaria

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

Pedro Sánchez reitera que gobernará hasta 2027 “y más allá” y acusa a la oposición “marrullera” de “malas prácticas” para derribar al Gobierno

ECONOMÍA

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Si crees que, si no coges tus vacaciones, la empresa te las va a pagar, estás muy equivocado”

Quién es Ana Torrens, la auditora que rompe el techo de cristal y se convierte en la primera mujer al frente de una ‘Big Four’ en España

La Agencia Tributaria abre sus oficinas este lunes para realizar la declaración de la Renta 2026 de manera presencial: prevé una recaudación de 24.628 millones de euros

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

DEPORTES

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions

El futbolista Sterling, detenido tras estrellarse con su Lamborghini por conducir presuntamente bajo los efectos de las drogas

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino