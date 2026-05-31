30-36. El Bidasoa Irun gana en Cuenca y se asegura la cuarta plaza

Cuenca, 31 may (EFE). El Bidasoa Irun logró este domingo la cuarta plaza de la Liga Asobal y su clasificación para competición europea al derrotar a domicilio por 30-36 al REBI Cuenca con la permanencia asegurada y la mirada puesta en la Copa del Rey.

El Bidasoa Irun dominó la primera mitad del encuentro ante el REBI Cuenca y se marchó al descanso con una ventaja de cuatro goles (15-19).

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El partido comenzó con igualdad y marcadores bajos en los primeros compases. Sin embargo, el conjunto irunés logró abrir una pequeña brecha con el 6-8 anotado por Nevado en el minuto 11. La acción estuvo precedida por una falta de Perbela que le costó la descalificación directa.

Bidasoa dispuso de varias opciones para ampliar la ventaja hasta los tres tantos, aunque no logró aprovecharlas. El REBI Cuenca reaccionó y equilibró de nuevo el encuentro con el 8-8 firmado por Gándara en el minuto 16.

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Con la permanencia ya asegurada y sin objetivos clasificatorios en juego, el técnico conquense aprovechó para repartir minutos entre todos sus jugadores. Entre ellos destacó Pedro Matos, que actuó por primera vez como extremo izquierdo y estrenó su cuenta goleadora en la Liga Asobal con dos tantos.

También tuvo sus primeros minutos con el primer equipo José Navarro, que debutó en los instantes finales del primer periodo.

Pese a la reacción local, el Bidasoa mostró una mayor solidez en el tramo final de la primera mitad y amplió su renta antes del descanso. Esteban Salinas estableció el 15-19 al recoger un rechace tras una intervención de Tonicher, culminando así un primer tiempo de claro dominio visitante.

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El Bidasoa Irun confirmó su superioridad en la segunda mitad y certificó una victoria cómoda ante el REBI Cuenca (30-36), en un encuentro en el que los irundarras se jugaban asegurar la cuarta plaza de la Liga Plenitude Asobal y el billete para competición europea.

Tras llegar al descanso con ventaja de 15-19, el conjunto vasco mantuvo el control del partido desde la reanudación. Los visitantes aumentaron progresivamente su renta gracias a una sólida defensa, el acierto ofensivo de Gorka Nieto y las intervenciones de un sobresaliente Maciel bajo palos, decisivo para frenar cualquier intento de reacción local.

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El REBI Cuenca, sin objetivos clasificatorios en juego, continuó repartiendo minutos entre sus jugadores más jóvenes y menos habituales, mientras que el Bidasoa gestionaba con solvencia una diferencia que llegó a ser amplia y que nunca vio comprometida.

Con el paso de los minutos, los visitantes administraron su ventaja sin sobresaltos hasta el pitido final, cerrando una victoria que les permite cumplir su objetivo europeo.

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La nota emotiva para el conjunto conquense llegó en los instantes finales del encuentro. El juvenil José Navarro anotó el último gol del partido para establecer el definitivo 30-36, logrando así su primer tanto en la Liga Asobal en el día de su debut con el primer equipo.

- Ficha técnica:

30 - REBI Cuenca (15+15): Tonicher (p), Perbela (1), Vinicius (4), Jaime Colmena, Tavares (1), Álvaro Martín (1) y Juanpe Espinosa (1). Arguillas (p.s.), Lima (6), Moscariello (2), Mendes (3), Toth (5), Pedro Matos (2), José Navarro (1) y Gándara (3).

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36 - IRUDEK Bidasoa Irun (19+17): Leo Maciel (p), Xavi Tua (2), Xabi González, Esteban Salinas (5), Rodrigo Salinas (4), Mario Nevado (4) y Gorka Nieto (5, 2p). Skrzyniarrsz (p.s.), Cavero (2), Jevtic, Peciña, Mujica (7), Mielczarski (1), Dariel García (2) y Nacho Valles (4).

Marcador cada 5 minutos: 2-3, 6-7, 7-8, 9-11, 13-16, 15-19, descanso, 17-22, 18-24, 23-26, 24-30, 26-33 y 30-36-

Árbitros: Florenza Virgili y Ausas Busquets. Excluyeron por los locales a Tavares (2) y Pedro Matos, vio la roja Perbela en el 11’. Por los visitantes vieron dos minutos Jevtic (2), Nevado y Peciña.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 30 de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en El Sargal ante unas 600 personas. Antes del partido se rindió homenaje a los fallecidos Pablo Zabala y Javier Herráiz. También a Juan Olivares, quien fue delegado del equipo más de 20 años. EFE

CRM/sab