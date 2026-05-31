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26-23. El Rocasa vuelve a coronarse como campeón de liga siete años después

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Telde (Gran Canaria), 23 may (EFE).- El Rocasa Gran Canaria se ha impuesto este domingo al Super Amara Bera Bera por 26 a 23 en el segundo partido de la final de la Liga Guerreras Iberdrola, logrando así conquistar el segundo título de su historia siete años después (2018-19), con una excelente actuación bajo palos de Lulu Guerra, que fue decisiva en diferentes fases del choque.

La brasileña Larissa Fernanda da Silva Nascimiento destacó como la figura clave en ataque de las locales con 5 goles, desactivando los esfuerzos de Elba Álvarez -otros 6- en las filas visitantes.

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El encuentro sirvió también para poner en valor la carrera de la histórica guardameta de la selección española Silvia Navarro, que, a sus 47 años, se retira y pone fina una excepcional trayectoria de trece temporadas defendiendo la portería del conjunto de Telde.

El choque arrancó con máxima igualdad, con las defensas desactivando el armado ofensivo de los dos equipos, hasta que Elba Álvarez inauguró el encuentro casi a los cuatro minutos del inicio.

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No obstante, la pólvora comenzó a distribuirse en ambos flancos y se animaron a abrir fuego tanto grancanarias como donostiarras.

Los postes empezaron a lacerar a las visitantes, circunstancia que aprovechó Almudena Rodríguez para darle la primera ventaja a las isleñas tras los primeros 10 minutos de juego (3-2).

Las campeonas de la pasada temporada no querían bajar los brazos y Giuliana Gavilán trataba de equilibrar la balanza mientras Larissa da Silva volvía a dar ventaja de dos tantos a las isleñas.

Tal era la intensidad de la retaguardia canaria que Almudena Rodríguez sufrió una exclusión de dos minutos. La argentina Elke Karsten y Lisanne Kruijswijk lograron darle la vuelta al marcador, provocando un cortocircuito en las jugadoras de Dejan Moreno que llevó a sellar el primer tiempo con un elocuente 8-10.

No obstante, en la reanudación el Rocasa no solo igualó la contienda sino que, además, enganchó un 4-0 de parcial que cambió de lleno el ecosistema del partido (12-10).

Tardó en carburar el equipo vasco, hasta que Elba Álvarez equilibró de nuevo desde los siete metros y luego Elena Amores ponía en vanguardia al Bera Bera aprovechando las dos exclusiones de las isleñas (13-14).

Una vez igualadas las fuerzas con la recuperación de las dos jugadoras enviadas al banquillo, el Rocasa fue con todo para recuperar la iniciativa y se plantó a menos de 10 minutos para la conclusión con algo de oxígeno con una renta de 3 goles (21-18).

Asimismo, Lulu Guerra ponía el cerrojo en la portería, destilando su mejor repertorio para que las grancanarias se volcaran de lleno en ataque. Pero con el paso de los minutos, Elba Álvarez y Maitane Etxeberria lanzaron el órdago sobre la portería para poner el 22-21 a menos de cinco minutos para la conclusión.

Sin embargo, un gol de Therese en la recta final, conjugado una nueva parada magistral de Guerra parecían inclinar la balanza en el momento clave, con un penalti añadido (24-21). A partir de ahí, el Rocasa supo contemporizar el juego para sellar, con 26-23 en el marcador, el segundo título liguero de su historia.

Ficha técnica:

26.- Rocasa Gran Canaria (8+18): Lourdes Guerra (p), Therese (3), Almudena Rodríguez (3), Martina Lang (3), Larissa Da Silva (5), Correia (2), Silvia Navarro (ps), Artiles (-), Sothe (-), Zaldúa (3), Ramírez (2), Medina (-), González (2), Munguía (-) y Poles (3).

Entrenador: Dejan Ojeda.

23.- Super Amara Bera Bera (10+13): Wiggins (p), ÁLvarez (6), Ogonovszky (1), Hernández (-), Kruijswijk (2), Echeverría (5), Karsten (1), Amores (3), Erauskin (1), Rodrigues (-), Gavilán (1), Prades (-), Arroyo (3), Ishikawa (-), Urretabizkaia (-) y Fresco (-).

Entrenador: Imanol Álvarez.

Marcador cada 5 minutos: 1-1, 3-2, 5-4, 6-6, 7-8, 8-10 (descanso), 12-10, 13-14, 16-15, 19-18, 21-20 y 26-23 (final).

Árbitros: Miguel Martín Soria Fabián y Ernesto Ruiz Vergfara. Excluyeron por dos minutos a las locales Almudena Rodríguez, María Victoria de Oliveira Correia, Sothe y Zaldúa, María González y Eider Poles, y por las visitantes, Maitane Echeverría, Karsten, Gavilán y Arroyo.

Incidencias: segundo encuentro de la final de la Liga Iberdrola de balonmano, disputado en el pabellón insular Antonio Moreno de Telde ante unos 600 espectadores. Con este resultado, el equipo grancanario logra el título de liga. EFE

dhr/jmr/jl

(foto)

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EFE

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