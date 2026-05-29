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El Sevilla cierra su segundo amistoso de pretemporada, en Alemania ante el Leverkusen

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Sevilla, 29 may (EFE).- El Sevilla jugará el próximo sábado 8 de agosto (15.30 horas) un partido amistoso ante el Bayer Leverkusen en el estadio de este club alemán, el Bay Arena, el segundo de pretemporada que anuncia la entidad andaluza para la venidera pretemporada, tras el concretado para el 19 de julio en Polonia ante KS Cracovia de ese país.

El Bayer Leverkusen concluyó la pasada temporada de la Bundesliga en sexta posición, lo que le ha valido la clasificación para disputar la próxima edición de la Liga Europa.

Precisamente en este torneo conquistó el título en 1988 y llegó a la final en la temporada 2023-2024, cayendo en el partido decisivo frente a la Atalanta italiano en un curso histórico en el que también logró ganar la Bundesliga por primera vez en su historia y conquistó su segundo título de Copa de Alemania.

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A pesar de haber coincidido en numerosas ocasiones en competiciones europeas, el Sevilla y el Bayer Leverkusen nunca se han medido en partido oficial y la de este verano será la primera visita sevillista al BayArena.

El equipo hispalense volverá a visitar Alemania en su pretemporada, donde ya disputó amistosos en 2023, cuando se midió al Hansa Rostock y al Magdeburg, y en 2025 con una visita al Shcalke 04, recuerda el club en su comunicado. EFE

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