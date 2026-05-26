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Por qué Sabalenka lleva su collar de diamantes en la pista: "Si luzco bien, juego mejor"

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París, 26 may (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo y finalista de la pasada edición, respondió a quienes le han criticado por jugar en Roland Garros con un collar de diamantes en el cuello y destacó que para ella es "importante lucir bien", porque así juega "mejor" en la pista.

"Me siento bastante cómoda y, para mí, es importante lucir bien. Y si siento que me veo bien, rindo mejor en la pista", comentó en rueda de prensa tras eliminar en primera ronda a la española Jessica Bouzas, 50 del ránking, por 6-4 y 6-2 en hora y cuarto.

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La número uno del mundo reconoció que las joyas suscitan la curiosidad de la gente y aclaró que se siente "bastante segura" cuando viaja.

"Tengo a mi prometido, él es algo así como mi seguridad. Tengo a mi equipo, tengo a Jason y a mi fisioterapeuta, que hace jiu-jitsu (...) y si voy a algún sitio, nunca voy sola", indicó.

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"Me gusta traer un toque de moda a la pista de tenis -insistió-. Ya sé qué vestido voy a usar en el Grand Slam, así que simplemente intento inventar algo que combine con la ropa y que haga que el conjunto luzca mejor".

Sabalenka, de 28 años, negó que sea hipócrita portar objetos de tanto valor a la par que hace reivindicaciones para que los cuatro grandes repartan más dinero entre los jugadores del cuadro masculino y femenino.

"Sobre el dinero de los premios, no se trata de mí en absoluto. Es simplemente luchar por los jugadores, por los que tienen un ránking más bajo y que realmente están pasando apuros para sobrevivir en el mundo del tenis (...) Todo el mundo sabe que yo estoy bien. Es solo que estamos luchando por un porcentaje justo de los ingresos", adujo la bielorrusa. EFE

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EFE

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