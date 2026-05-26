La exterior Juana Camilión (Movistar Estudiantes), segundo fichaje del Spar Girona

Girona, 26 may (EFE).- La jugadora exterior Juana Camilión, procedente del Movistar Estudiantes, se ha convertido este martes en el segundo fichaje del Spar Girona para el curso que viene, después de la base Iyana Martín.

Camilión, de 27 años y 179 centímetros, se ha vinculado con el club de Marc Gasol para las dos próximas temporadas y llega a Fontajau "consolidada como una de las piezas más versátiles" de la Liga Femenina Endesa, según el Girona.

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La nueva jugadora del equipo de Roberto Íñiguez ha militado las últimas tres temporadas en el Movistar Estudiantes y el comunicado del club catalán destaca que su llegada aportará "un perfil polivalente y físico para el juego exterior".

En la última ha firmado 10,3 puntos, 3,5 rebotes, 3,7 asistencias y 11 créditos de valoración por partido en la liga española y 9,3 puntos y 3,9 asistencias en la Eurocopa.

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El director deportivo, Pere Puig, aseguró en unas declaraciones distribuidas por el club que es "una jugadora polivalente, fuerte y muy completa que puede combinar las posiciones de uno y de dos".

Hasta la fecha el Girona ha anunciado la renovación de Íñiguez, las bajas de Arica Carter, Klara Holm, Juste Jocyte y Lola Pendande. así como los fichajes de Camilión y Martín, MVP nacional de la última liga. EFE

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