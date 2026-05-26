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El Gobierno cree que el último informe de la UCO revela la inocencia de Begoña Gómez

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Madrid, 26 may (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha valorado el último informe de la UCO que, a su juicio, es "muy revelador" de la inocencia de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, imputada por cuatro presuntos delitos, por los que ha sido citada el próximo 9 de junio para una audiencia previa al juicio.

Saiz respondía así al ser preguntada sobre esa citación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y se remitía al informe de la UCO de la Guardia Civil, que se conoció este lunes, según el cual la cátedra que codirigió Gómez en la Universidad Complutense de Madrid se creó según los trámites previstos, si bien pone el foco en adjudicaciones "premeditadas" para la puesta en marcha de un software que se creó en su seno.

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Este martes el juez Juan Carlos Peinado ha citado el próximo 9 de junio a Begoña Gómez para la audiencia previa de cara al posible juicio con jurado por cuatro delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida, en un auto al que ha tenido acceso EFE.

Saiz ha insistido en que la verdad siempre se acaba imponiendo y ha realizado una reflexión en el sentido de que se está hablando de personas y familias, "más allá de políticos", lo que le ha llevado a preguntar "quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años" a la esposa de Sánchez.

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"Más de dos años pisoteando la honorabilidad de una persona, no todo vale en lo que tiene que ver con la instrucción, es lo que lo que tengo que decirles", ha zanjado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Junto a Begoña Gómez, el juez ha citado a los otros dos investigados - la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés- y les advierte de que deberán comparecer en persona a esa audiencia preliminar sobre la procedencia de la apertura del juicio oral, y les avisa de que podrían ser "conducidos por la fuerza pública" si no lo hacen. EFE

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EFE

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