Cita con la historia en Leipzig

Leipzig (Alemania), 26 may (EFE).- El Rayo Vallecano afronta en Leipzig una final histórica en los 102 años de su existencia frente al Crystal Palace, al que tratará de hacer frente con ilusión y ambición pese a la diferencia de presupuesto con el conjunto inglés, que tampoco ha peleado nunca por un título continental.

El Crystal Palace y el Rayo Vallecano se enfrentan por primera vez en su historia tras haberse clasificado ambos para sus primeras finales de una competición de clubes de la UEFA en lo que es, para ambos, su segunda campaña continental.

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Antes de esta temporada, los únicos partidos europeos del Crystal Palace se habían disputado en la edición de 1998 de la ya desaparecida Copa Intertoto, mientras que la única experiencia anterior del Rayo fue en la Copa de la UEFA de la 2000-2001, que terminó con una derrota en cuartos de final ante otro equipo español, el Alavés.

Para este partido, Íñigo Pérez podrá contar con el extremo Isi Palazón, que se ha perdido los últimos cinco partidos de Liga por sanción, mientras que la duda reside en si otro extremo, el marroquí Ilias Akhomach, llega a tiempo tras recuperarse de una lesión que sufrió en Estrasburgo.

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El resto de los jugadores habituales está disponible y la principal duda para el once reside en saber si Íñigo Pérez apostará por el regreso al extremo izquierdo de Álvaro García o apuesta por jugar con dos delanteros dando entrada a Sergio Camello algo más escorado a la banda como acompañante de Alemao.

El encuentro será especial para el mediapunta argentino Oscar Trejo, que, a sus 38 años, vivirá una despedida soñada tras diez temporadas en el club. No se espera que salga de titular aunque sí podría tener minutos al final del partido dependiendo del resultado. Lo que sí es seguro es que, si el Rayo gana, levantará la copa.

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El Rayo no estará solo en el estadio de Leipzig, ya que más de doce mil aficionados llegados de España estarán arropando al equipo en esta cita histórica, para la que a distancia, en el Estadio de Vallecas, se han habilitado pantallas gigantes para que la gente que quiera pueda ir a ver el partido y sentir el ambiente de la gran final.

Enfrente está el Crystal Palace, que juega esta competición por una decisión administrativa. El conjunto de Oliver Glasner se clasificó para la Liga Europa pero la regulación de multipropiedades de la UEFA, al ser sus dueños accionistas del Olympique de Lyon, les obligó a cambiar de torneo. Y aquí están, en su primera final europea y con la posibilidad de ganar el tercer título en poco más de un año.

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Glasner, artífice de una FA Cup y una Community Shield, dirigirá en Leipzig su último partido con el Crystal Palace. Cansado de que se le fueran los mejores jugadores y no se invirtiera lo suficiente, anunció hace meses su marcha y puede hacerlo con un título bajo el brazo.

El técnico austríaco sólo tiene una duda en lo deportivo, la de Adam Wharton, que hasta el último momento no se sabe si llegará a tiempo o no. Su centrocampista estrella recibió un pisotón a los pocos minutos de salir al terreno de juego en la última jornada de la Liga y abandonó cojeando el estadio. Si no llega a tiempo, es una baja importantísima para el Palace que lleva semanas pensando en este partido y sin jugarse nada en Liga. Esto le permitió rotar mucho el domingo contra el Arsenal.

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Los que no estarán seguro son Chris Richards, uno de los centrales titulares que se dañó los ligamentos del tobillo hace diez días, Eddie Nketiah y de Cheick Doucouré.

- Alineaciones probables:

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Crystal Palace: Henderson; Muñoz, Canvot, Lacroix, Riad, Mitchell; Hughes, Kamada; Sarr, Yeremy Pino, Mateta.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Valentín, Unai López; Isi, De Frutos, Camello o Álvaro; Alemao.

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Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).

Estadio: Red Bull Arena de Leipzig.

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Hora: 21.00 (19.00 GMT). EFE