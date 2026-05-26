Antonio Conte deja su cargo como entrenador del Nápoles

Roma, 26 may (EFE).- Antonio Conte ha dejado su cargo como entrenador del Nápoles, poniendo fin a una etapa de dos temporadas marcada por la conquista del cuarto 'Scudetto' de la historia del club en 2025, la clasificación para la Liga de Campeones esta estación y por los desencuentros con la directiva.

Su sustituto podría ser el entrenador italiano Massimiliano Allegri, destituido el pasado lunes del Milan tras una temporada irregular en la que no logró clasificarse para la 'Champions', adelantaron este martes medios locales.

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Conte, de 56 años, asumió el banquillo napolitano con contrato hasta el 30 de junio de 2027, en una apuesta del presidente, Aurelio De Laurentiis, para iniciar una refundación del club después de una temporada en la que el equipo finalizó en noveno lugar y quedó fuera de las competiciones europeas.

Durante su etapa al frente del Nápoles, Conte logró reconducir el rumbo del equipo y lo llevó a conquistar el cuarto 'Scudetto' de la historia del club, un logro por el que fue reconocido como mejor entrenador de la Serie A en mayo de 2025. Posteriormente, en diciembre de 2025, también ganó la Supercopa de Italia contra el Bolonia.

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Conte abandona el conjunto partenopeo un año antes de que finalizara el acuerdo después de una campaña marcada también por el desgaste interno y las diferencias con la directiva.

Este desencuentro quedó patente incluso en la rueda de prensa de final de temporada tras la última jornada, en la que De Laurentiis atribuyó parte de las derrotas en la Serie A, en la que acabaron en segunda posición, a las lesiones.

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Conte le contradijo al señalar que había que reconocer el mérito del campeón, el Inter de Milan, y que nadie podía saber qué habría pasado si el Nápoles no hubiera sufrido tantas bajas.

"En Nápoles fracasé en una cosa: no logré unirlos, y sin la unión del entorno no se puede luchar ni competir. He visto mucho veneno alrededor, y quienes lo esparcen son unos fracasados. Hace un mes pedí una reunión con el presidente y le comuniqué mi decisión. Cuando no puedo cambiar las cosas, prefiero dar un paso al costado", dijo Conte.

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El club le brindó sus agradecimientos con un escueto "Gracias, míster" en redes sociales.

Conte es uno de los nombres que más suenan para suceder al seleccionador de Italia, Gennaro Gattuso, que dimitió tras el fracaso de no clasificar al Mundial por tercera vez consecutiva, un hecho que desató una crisis en la 'azzurra'.

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El entrenador de Lecce, que también entrenó a Juventus, Chelsea o Inter de Milan, entre otros, deja el Nápoles tras dirigirlo en 91 partidos, con 54 victorias, 19 empates y 18 derrotas. EFE