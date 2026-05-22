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Adelante Andalucía descarta una coalición con Rufián: "Estamos ajenos a nombres de los salones de Madrid"

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El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha reiterado que su partido se va a presentar a las elecciones generales con su denominación descartando una posible coalición electoral encabezada por Gabriel Rufián a nivel nacional.

"Nosotros somos una fuerza andalucistas y estamos totalmente ajenos a las discusiones y nombres de los salones de Madrid. Nuestra cabeza y nuestro corazón están puestos en Andalucía", ha reiterado García en una atención con los medios en el Parlamento de Andalucía este viernes antes de acudir a la Diputación Permanente.

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El portavoz de Adelante Andalucía ha subrayado la candidatura en solitario a tenor del resultado de las últimas elecciones autonómicas del 17 de mayo en las que la formación obtuvo ocho diputados, seis más de los que tenía anteriormente en la cámara andaluza.

"Creemos que el mandato que sale del 17 de mayo es seguir con la línea en la que estamos actualmente. Si hubiera algún cambio lo debatiremos, pero ahora mismo no está encima de la mesa", ha afirmado.

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García responde así a las declaraciones realizadas esta semana por el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, en las que afirmaba estar "dispuesto" a liderar el espacio a la izquierda del Partido Socialista y presentarse como cabeza de lista a las próximas elecciones generales previstas para julio de 2027.

Durante su comparecencia, Rufián reivindicó el tirón que están teniendo las fuerzas de izquierdas "arraigadas al territorio", como el CHA en Aragón y Adelante Andalucía. Asimismo, destacó la campaña de García como "ejemplo del mensaje que debe adoptar la izquierda".

Por otro lado, García ha confirmado que Adelante Andalucía se va a presentar a las elecciones municipales de mayo de 2027 con la "esperanza" de trasladar el resultado autonómico a los ayuntamiento de la comunidad.

"Nos ponemos el objetivo de dar un golpe al menos tan grande como el que hemos dado en las autonómicas poder darlo en la municipales. Nosotros vamos a intentar conseguir alcaldías", ha remarcado.

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