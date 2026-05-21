Tolón afirma que el Supremo avala postura del Gobierno con el trasvase,que ve "anacrónico"

Toledo, 21 may (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha afirmado que el Tribunal Supremo ha avalado la postura del Gobierno central desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra el cambio de reglas del trasvase Tajo-Segura, que ha tachado de "anacrónico".

En declaraciones a los medios de comunicación tras asistir al I Encuentro de Oratoria ‘Conecta en Red’ en el colegio Divina Pastora de Toledo, Milagros Tolón ha subrayado que la política hídrica del Gobierno de España favorece "la solidaridad entre regiones", pero también tiene en cuenta que el agua "es necesaria" para Castilla-La Mancha.

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Tolón, que "como toledana" ha opinado que el trasvase es algo "anacrónico", ha considerado que la postura del alto tribunal "avala sobre todo los objetivos nuestros (del Gobierno de España), que son más solidaridad, más agua para todos y para todas".

El Gobierno central ha manifestado en varias ocasiones que, tras pronunciarse el alto tribunal sobre este recurso, se pondría en marcha el procedimiento de modificación de las reglas de explotación del trasvase, aunque, a preguntas de los medios de comunicación, la ministra ha dicho que desconoce los plazos en los que se hará. EFE

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