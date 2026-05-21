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Paula Badosa anuncia que reaparecerá en la gira de hierba de Bolduque

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Madrid, 21 may (EFE).- La tenista española, exnúmero dos del mundo, Paula Badosa, anunció este jueves que volverá a las pistas con su participación en el torneo de Bolduque (Países Bajos), que se disputa sobre hierba, a través de un vídeo que publicó la organización del torneo en su perfil de redes sociales, al recibir una invitación por parte del torneo neerlandés.

La jugadora española, número 103 del ránking WTA actualmente, que no disputa un partido desde el WTA 1000 de Madrid, cuando fue eliminada en la primera ronda por la tenista austriaca Julia Grabher, compartió un vídeo revelando su regreso a las pistas tras obtener una invitación por parte del torneo y aseguró que, "está feliz de poder volver a competir".

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Badosa que no participará en Roland Garros, volverá a pisar la pista, esta vez de hierba, en el WTA 250 de Bolduque que se disputa del 6 al 14 de junio, que sirve de preparación a los tenistas para la gran cita sobre el césped como es Wimbledon, el tercer Grand Slam del calendario.

Por su parte, Badosa necesitará que haya dos ausencias para poder acceder al cuadro final de Wimbledon, ya que la organización estableció el corte en el puesto 101 del mundo y ella está dos puestos por encima.

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"Estoy muy agradecida y entusiasmada por haber recibido una invitación para el Libéma Open. Me alegra poder regresar tras un periodo de ausencia. Tengo muchas ganas de jugar para la afición holandesa", dijo Badosa a la organización. EFE

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EFE

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