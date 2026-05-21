La reina conoce cómo se preparan los futuros mandos de la Guardia Civil en Aranjuez

Aranjuez (Madrid), 21 may (EFE).- Con motivo de su décimo aniversario, la reina Letizia ha visitado este jueves la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, en Aranjuez (Madrid), el centro de formación de los futuros mandos del cuerpo, donde ha podido conocer algunas de las prácticas que realizan sus 450 alumnos, como el desarrollo de las capacidades de liderazgo en un simulacro de atentado terrorista.

Acompañada por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, la reina ha compartido con algunos alumnos sus experiencias y expectativas cuando acaben su formación y obtengan en los próximos meses un nuevo destino como teniente, el primer rango de oficial que da paso a las siguientes escalas de mando.

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Frente a cinco alumnos, la reina ha asistido a una práctica con el simulador Leader, con el que los futuros oficiales trabajan en tomar decisiones ante una situación de crisis -en este caso, un atentado terrorista en un centro comercial-, como organizar patrullas, distribuir recursos o asignar funciones de forma inmediata.

En otro ejercicio, un control policial en carretera, la reina ha presenciado cómo varios vehículos eran inspeccionados y cómo uno de los conductores ofrecía resistencia y era detenido, mientras el operativo mantenía el control de la situación.

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La reina también he mantenido una charla distendida con profesores y cuatro alumnos procedentes de distintas modalidades de acceso, ya que en esta escala se puede ingresar por cuatro vías. Una ellas es la promoción interna, como le ha explicado Darío, guardia civil desde hace 23 años, con tres hijos, o Karen, con dos niños y que accedió por la modalidad del cambio de escala, al poseer previamente el grado de Criminología.

Pablo, uno de los más jóvenes en el centro, le ha explicado a la reina que tras lograr la nota requerida en la prueba de acceso a la Universidad, ha estado dos años en la Academia General MIlitar de Zaragoza y termina este curso su tercer año en Aranjuez. Será su primer empleo como guardia civil y lo hará ya como teniente.

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Tras conocer un poco más de cerca estos perfiles "tan heterogéneos", según ha resaltado, la reina se ha fotografiado con más de 200 alumnos y ha firmado en el libro de honor del centro, donde ha felicitado a mandos, profesores, personal de administración por su labor y "excelente desempeño para lograr que la Academia de Oficiales de la Guardia Civil sea un centro de referencia en la formación integral de los futuros mandos de esta institución".

La reina ha subrayado los estándares tan altos que se cursan en el centro de enseñanza especializada, sin olvidar los valores de la Guardia Civil: "Honor, lealtad, abnegación, disciplina, voluntariedad y compañerismo". EFE

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