Espana agencias

La reina conoce cómo se preparan los futuros mandos de la Guardia Civil en Aranjuez

Guardar
Google icon

Aranjuez (Madrid), 21 may (EFE).- Con motivo de su décimo aniversario, la reina Letizia ha visitado este jueves la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, en Aranjuez (Madrid), el centro de formación de los futuros mandos del cuerpo, donde ha podido conocer algunas de las prácticas que realizan sus 450 alumnos, como el desarrollo de las capacidades de liderazgo en un simulacro de atentado terrorista.

Acompañada por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, la reina ha compartido con algunos alumnos sus experiencias y expectativas cuando acaben su formación y obtengan en los próximos meses un nuevo destino como teniente, el primer rango de oficial que da paso a las siguientes escalas de mando.

PUBLICIDAD

Frente a cinco alumnos, la reina ha asistido a una práctica con el simulador Leader, con el que los futuros oficiales trabajan en tomar decisiones ante una situación de crisis -en este caso, un atentado terrorista en un centro comercial-, como organizar patrullas, distribuir recursos o asignar funciones de forma inmediata.

En otro ejercicio, un control policial en carretera, la reina ha presenciado cómo varios vehículos eran inspeccionados y cómo uno de los conductores ofrecía resistencia y era detenido, mientras el operativo mantenía el control de la situación.

PUBLICIDAD

La reina también he mantenido una charla distendida con profesores y cuatro alumnos procedentes de distintas modalidades de acceso, ya que en esta escala se puede ingresar por cuatro vías. Una ellas es la promoción interna, como le ha explicado Darío, guardia civil desde hace 23 años, con tres hijos, o Karen, con dos niños y que accedió por la modalidad del cambio de escala, al poseer previamente el grado de Criminología.

Pablo, uno de los más jóvenes en el centro, le ha explicado a la reina que tras lograr la nota requerida en la prueba de acceso a la Universidad, ha estado dos años en la Academia General MIlitar de Zaragoza y termina este curso su tercer año en Aranjuez. Será su primer empleo como guardia civil y lo hará ya como teniente.

Tras conocer un poco más de cerca estos perfiles "tan heterogéneos", según ha resaltado, la reina se ha fotografiado con más de 200 alumnos y ha firmado en el libro de honor del centro, donde ha felicitado a mandos, profesores, personal de administración por su labor y "excelente desempeño para lograr que la Academia de Oficiales de la Guardia Civil sea un centro de referencia en la formación integral de los futuros mandos de esta institución".

La reina ha subrayado los estándares tan altos que se cursan en el centro de enseñanza especializada, sin olvidar los valores de la Guardia Civil: "Honor, lealtad, abnegación, disciplina, voluntariedad y compañerismo". EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ada Colau señala que hay "hechos probados" en el auto contra Zapatero que aunque "quizás sean legales" no son "éticos"

Ada Colau señala que hay "hechos probados" en el auto contra Zapatero que aunque "quizás sean legales" no son "éticos"

El medio maratón de Barcelona agota los 40.000 dorsales en una semana

Infobae

Valdano: "Mourinho no será el que resuelva todos los problemas del Madrid"

Infobae

El Crystal Palace se entrena sin Richards a seis días del duelo ante el Rayo Vallecano

Infobae

El TAS reduce de seis a cinco años la sanción a Rhonex Kipruto

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Todos los medios que tendrá España para la lucha contra los incendios: drones, vehículos terrestres y más de 70 aviones y helicópteros

Todos los medios que tendrá España para la lucha contra los incendios: drones, vehículos terrestres y más de 70 aviones y helicópteros

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas

El Supremo absuelve a un militar que adulteró un control de orina: no fue informado del resultado y ni le dejaron repetir la prueba

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán

ECONOMÍA

El Gobierno desbloquea el proyecto para llevar el AVE a Extremadura y Jaén, pero enfada a Toledo, que seguiría aislado

El Gobierno desbloquea el proyecto para llevar el AVE a Extremadura y Jaén, pero enfada a Toledo, que seguiría aislado

Así ha aumentado el patrimonio inmobiliario de Zapatero: de una villa en Lanzarote a un chalet de lujo en Madrid

De Mercadona a Carrefour: el precio del pescado en bandeja sube tras la desaparición de las pescaderías tradicionales, según la OCU

España esquiva el frenazo europeo: Bruselas mantiene el avance del PIB en el 2,4% pese a la crisis energética

Proponen una tasa mínima del 3% a los superricos para recaudar 5.300 millones más al año

DEPORTES

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”

El FC Barcelona podría volver al método 1:1 en el mercado de fichajes de este verano tras unos años complejos con el ‘fair play’ financiero