La Junta de Castilla y León, convencida de que se reeditará el pacto de gobierno PP-Vox

Valladolid, 21 may (EFE).- La Junta de Castilla y León se ha mostrado convencida de que se reeditará el pacto de gobierno entre el PP y Vox en la comunidad, aunque todavía evita fijar una fecha concreta para la investidura y la formación del nuevo Ejecutivo autonómico.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta en funciones y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido que las negociaciones entre ambas formaciones avanzan con "muy buena disposición" y con voluntad de alcanzar un acuerdo.

PUBLICIDAD

"Yo creo que sí que va a haber pacto", ha afirmado Fernández Carriedo, que ha apelado a centrarse en "aquello que une" ambos partidos pese a sus diferencias.

El portavoz autonómico ha explicado que existe un "acercamiento" entre las dos formaciones y también interés por culminar las conversaciones abiertas desde hace semanas, aunque ha evitado concretar cuándo podrá cerrarse definitivamente el acuerdo: "No puedo afirmar cuándo va a ser ni dar una fecha concreta", ha señalado.

PUBLICIDAD

Carriedo ha insistido en que, una vez concluyan las negociaciones, tanto el PP como Vox ofrecerán explicaciones sobre el contenido del acuerdo y los pasos previstos para la constitución del nuevo Gobierno autonómico.

Las declaraciones del portavoz llegan en un momento en que ambas formaciones mantienen contactos para reeditar la coalición que ya gobernó Castilla y León durante la mitad de la pasada legislatura, tras las elecciones del pasado 15 de marzo. EFE

PUBLICIDAD

(foto)