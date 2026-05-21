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Igualdad confirma el asesinato machista de una mujer de 44 años en Navarra

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Madrid, 21 may (EFE).- El Ministerio de Igualdad ha confirmado este jueves el crimen machista de una mujer de 44 años, que fue asesinada el pasado día 16 en la localidad navarra de Arguedas presuntamente a manos de su pareja, que fue detenida después tras entregarse en dependencias de la Guardia Civil.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 21 en 2026 y a 1.362 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

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Según Igualdad, no constaban denuncias previas relacionadas con violencia de género contra el presunto agresor, de 43 años.

El Centro de Mando y Coordinación de la Policía Foral tuvo conocimiento de los hechos a través de un familiar de la mujer, que encontró en su domicilio a la fallecida.

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Después, pudo constatar que el presunto autor se había entregado en dependencias de la Guardia Civil de Valtierra, localidad próxima al lugar de los hechos, y que había manifestado que había agredido a su pareja en el domicilio familiar. La víctima tenía una hija menor de edad.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

Tanto la ministra como la delegada han instado a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

Si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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EFE

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