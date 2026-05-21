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García-Page exige que se cumplan las sentencias sobre el Tajo

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Toledo, 21 may (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido este jueves que se cumplan las sentencias relacionadas con el Tajo, ya que ha asegurado que es "casi acomplejante tener que estar años y años ganando sentencias en el Supremo y ver cómo ni siquiera se ejecutan".

Durante el acto de colocación de la primera piedra de la modernización del Centro Tecnológico del Grupo Oesia en Valdepeñas (Ciudad Real), se ha mostrado "enormemente contento y orgulloso" de la comunidad autónoma que "defiende sus planteamientos a ultranza", después de que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra la revisión del plan hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, en concreto contra la fijación de los caudales ecológicos mínimos.

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"Acabamos de ganar la más importante batalla en materia de agua después de décadas peleando en los tribunales", ha subrayado el presidente castellanomanchego, que ha afirmado que es "casi acomplejante tener que estar años y años ganando sentencias en el Supremo y ver cómo ni siquiera se ejecutan".

Por ello, y tras la que a su entender es "la última batalla", ha exigido "por favor, por favor" que se ejecuten las sentencias y el Gobierno central cumpla con lo dictado por los tribunales, ya que ha reprochado que no se cumplan "ni siquiera" los compromisos políticos.

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Además, cabe recordar que la Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha presentó por la "inacción" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a la hora de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

García-Page ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a defender "con la misma fuerza y la misma sensatez" los intereses del Alto Guadiana, del Júcar y de todas la cuencas hidrográficas que discurren por la comunidad autónoma y, además, "de manera coherente al conjunto de España".

"Son reivindicaciones en las que no vamos a parar, en las que vamos a estar gobierne quien gobierne", ha advertido García-Page, que ha añadido: "Hoy es el PSOE o Puigdemont, no lo sé y mañana el que venga, porque a nosotros no nos van a mover. Nuestro partido en realidad es Castilla-La Mancha y lo digo como lo siento". EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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