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Fiscalía solicita prisión provisional sin fianza para el detenido por matar a su hermana y su cuñado en Oviedo

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La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número 1, de Oviedo el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido por la muerte de dos personas, su hermana y su cuñado, en Oviedo.

La Fiscalía atribuye al investigado dos delitos de homicidio/asesinato. El Ministerio Fiscal solicitó esta medida cautelar dada la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, puede imponerse al detenido y al considerar que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

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Los hechos ocurrieron el pasado martes en el domicilio que el acusado y las víctimas compartían en la calle Vázquez de Mella, en el barrio ovetense de Vallobín.

El acusado, que ya había estado en prisión por matar a otras dos personas en los años 80, acabó con la vida de su hermana y su cuñado a quienes presuntamente asestó varias puñaladas. Fue un toxicómano que acudió a la vivienda a comprar droga quien dio la voz de alarma a la policía.

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