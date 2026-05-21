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El Reina Sofía cederá más de 300 obras para el proyecto "Flamenco García Lorca" de Granada

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Granada, 21 may (EFE).- El Museo Nacional Reina Sofía cederá más de 300 obras para "F.G.L.: Flamenco García Lorca", un gran proyecto expositivo que reunirá en Granada obras de artistas como Picasso, Dalí, Miró o Picabia junto al legado del poeta granadino a través de tres exposiciones que se celebrarán entre noviembre de 2026 y marzo de 2027.

La iniciativa, que aspira a convertir a Granada en epicentro cultural del centenario de la Generación del 27, abordará la relación entre el flamenco, García Lorca y las vanguardias artísticas a través de obras de artistas históricos y de creaciones contemporáneas.

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Organizada por la Fundación Federico García Lorca y con la colaboración especial del Museo Reina Sofía, este proyecto pretende ser "un antes y un después" en la recepción, visualización y transmisión de la obra de Lorca y del flamenco, pero también un homenaje "a los modos de hacer" de la Generación del 27.

Como ha explicado este jueves durante la presentación el comisario Pedro G. Romero, este macroproyecto expositivo se articulará a través de tres grandes muestras distribuidas en cinco sedes de Granada, un despliegue que busca trazar la evolución del flamenco y el legado de Lorca desde principios del siglo XX hasta el año 1992.

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La propuesta evitará las lecturas lineales para adentrarse en las conexiones conceptuales, biográficas y materiales del género con las vanguardias y la cultura contemporánea.

En el Centro Federico García Lorca se instalará "Teoría y juego", una muestra sobre las relaciones conceptuales de Lorca, el flamenco y el campo artístico.

Por su parte, el Palacio de Carlos V de la Alhambra acogerá "Arquitectura del cante jondo", donde la exposición se centrará en las relaciones que Lorca, en vida y obra, mantiene con el flamenco y cómo eso hace crecer el campo artístico a su alrededor.

El Centro José Guerrero, el Palacio de los Condes de Gabia y el Centro Cultural Gran Capitán acogerán "El ángel y la musa cazando al duende (1936-1992)", que recogerá el periodo desde el asesinato del poeta a la muerte de Camarón de la Isla, un hito simbólico para los flamencos.

Además de las exposiciones, organizarán actividades culturales como la proyección de películas, conciertos o instalaciones.

Según ha celebrado el director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade, el hecho de que este proyecto no se desarrolle en Madrid, sino en Granada, es algo que supone un "crecimiento" para la pinacoteca.

El proyecto finalizará en marzo de 2027, año de la celebración del centenario de una generación que configuró una escena cultural "excepcional" cuyo legado continúa hasta nuestros días. EFE

(Foto)

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EFE

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