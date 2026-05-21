El PP se afana en pedir la dimisión de Sánchez al faltarle votos para la moción de censura

Madrid, 21 may (EFE).- El PP sigue pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también la convocatoria de elecciones, tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y justifica que aunque no le faltan "ganas" para una moción de censura, todavía necesitan cuatro votos para que tenga éxito.

Así lo ha explicado este jueves la portavoz del grupo popular en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la que se le ha preguntado por los motivos por los que el PP no se decide a presentar una moción de censura para tratar de relevar a Sánchez por Alberto Núñez Feijóo.

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"Es verdad que no nos faltan ganas, nos faltan votos, pero también es verdad que no vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida porque nos faltan los votos", ha argumentado la senadora popular para explicar la posición de su partido.

Es más, ha insistido en emplazar a los socios de investidura de Sánchez a que actúen para dejar de sostener a un "Gobierno corrupto" y "finiquitado", e incluso ha invocado a la opinión de sus votantes para invitarlos a reflexionar sobre su apoyo a Sánchez.

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Según García, su opción solo es o seguir sosteniendo al "Gobierno más corrupto de la democracia" o "desmarcarse" y dejarlo caer, hasta el punto de recordarles los mismos argumentos que emplearon en su día cuando apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy que permitió a Sánchez ser elegido presidente.

Entre tanto, ha recordado que todavía les faltan "cuatro votos" para que ahora prosperara una iniciativa similar contra Sánchez, cuya comparecencia parlamentaria ya han reclamado a fin de que dé explicaciones sobre el papel de Zapatero y también de su Gobierno en el caso Plus Ultra.

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Y es que, además de ser el primer expresidente del Gobierno imputado en democracia, Rodríguez Zapatero -ha recalcado- es el "referente moral" y el "guía" de Sánchez, salpicado en un asunto de "suficiente gravedad", ha enfatizado, como para que el actual jefe del Ejecutivo dimita y convoque elecciones.

El auto de imputación deja en su opinión bien claro que esto no es solo "un problema judicial" de Zapatero sino "un problema político" de Sánchez.

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Sostiene que "ha salido a defender a Zapatero para protegerse a sí mismo" porque "abrió las puertas de par en paz a Zapatero, abrió la caja del dinero de todos los españoles a Zapatero y le dejó barra libre para sus negocios". EFE