Espana agencias

El PP se afana en pedir la dimisión de Sánchez al faltarle votos para la moción de censura

Guardar
Google icon

Madrid, 21 may (EFE).- El PP sigue pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también la convocatoria de elecciones, tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y justifica que aunque no le faltan "ganas" para una moción de censura, todavía necesitan cuatro votos para que tenga éxito.

Así lo ha explicado este jueves la portavoz del grupo popular en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la que se le ha preguntado por los motivos por los que el PP no se decide a presentar una moción de censura para tratar de relevar a Sánchez por Alberto Núñez Feijóo.

PUBLICIDAD

"Es verdad que no nos faltan ganas, nos faltan votos, pero también es verdad que no vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida porque nos faltan los votos", ha argumentado la senadora popular para explicar la posición de su partido.

Es más, ha insistido en emplazar a los socios de investidura de Sánchez a que actúen para dejar de sostener a un "Gobierno corrupto" y "finiquitado", e incluso ha invocado a la opinión de sus votantes para invitarlos a reflexionar sobre su apoyo a Sánchez.

PUBLICIDAD

Según García, su opción solo es o seguir sosteniendo al "Gobierno más corrupto de la democracia" o "desmarcarse" y dejarlo caer, hasta el punto de recordarles los mismos argumentos que emplearon en su día cuando apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy que permitió a Sánchez ser elegido presidente.

Entre tanto, ha recordado que todavía les faltan "cuatro votos" para que ahora prosperara una iniciativa similar contra Sánchez, cuya comparecencia parlamentaria ya han reclamado a fin de que dé explicaciones sobre el papel de Zapatero y también de su Gobierno en el caso Plus Ultra.

Y es que, además de ser el primer expresidente del Gobierno imputado en democracia, Rodríguez Zapatero -ha recalcado- es el "referente moral" y el "guía" de Sánchez, salpicado en un asunto de "suficiente gravedad", ha enfatizado, como para que el actual jefe del Ejecutivo dimita y convoque elecciones.

El auto de imputación deja en su opinión bien claro que esto no es solo "un problema judicial" de Zapatero sino "un problema político" de Sánchez.

Sostiene que "ha salido a defender a Zapatero para protegerse a sí mismo" porque "abrió las puertas de par en paz a Zapatero, abrió la caja del dinero de todos los españoles a Zapatero y le dejó barra libre para sus negocios". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Doce años y diez meses de cárcel por asesinar y descuartizar a su compañero de piso en Piera (Barcelona)

Doce años y diez meses de cárcel por asesinar y descuartizar a su compañero de piso en Piera (Barcelona)

El Gobierno Vasco concede el tercer grado a los etarras Olarra Guridi y Xabier Zabalo

Infobae

La Policía realiza un requerimiento de información a la empresa investigada por pagar a las hijas de Zapatero

La Policía realiza un requerimiento de información a la empresa investigada por pagar a las hijas de Zapatero

Enrique Santiago cree que la fórmula de Rufián no tiene proyecto de país y alerta contra los "egos desmesurados"

Enrique Santiago cree que la fórmula de Rufián no tiene proyecto de país y alerta contra los "egos desmesurados"

Mikel Merino vuelve a entrenarse con el grupo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas

El Supremo absuelve a un militar que adulteró un control de orina: no fue informado del resultado y ni le dejaron repetir la prueba

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán

Cómo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos colaboró con la Policía en la investigación de Zapatero por el ‘caso Plus Ultra’

ECONOMÍA

Así ha aumentado el patrimonio inmobiliario de Zapatero: de una villa en Lanzarote a un chalet de lujo en Madrid

Así ha aumentado el patrimonio inmobiliario de Zapatero: de una villa en Lanzarote a un chalet de lujo en Madrid

De Mercadona a Carrefour: el precio del pescado en bandeja sube tras la desaparición de las pescaderías tradicionales, según la OCU

España esquiva el frenazo europeo: Bruselas mantiene el avance del PIB en el 2,4% pese a la crisis energética

Proponen una tasa mínima del 3% a los superricos para recaudar 5.300 millones más al año

Hacienda podrá embargar el saldo de cuentas con nóminas o pensiones bajas si se mezclan con otros ingresos

DEPORTES

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”

El FC Barcelona podría volver al método 1:1 en el mercado de fichajes de este verano tras unos años complejos con el ‘fair play’ financiero