El Parlamento catalán pide dos ceses por la infiltración policial en una asamblea docente

Barcelona, 21 may (EFE).- El pleno del Parlamento de Cataluña ha reprobado y pedido el cese de la consellera de Interior, Núria Parlon, y del director general de la policía de la Generalitat, Josep Lluís Trapero, por la infiltración de dos mosses en una asamblea de docentes.

La moción, impulsada por la CUP y votada este jueves, ha recibido el apoyo de Junts y ERC y la han rechazado el PSC-Units y el PPC, mientras que Vox y Aliança Catalana se han abstenido. Comuns ha apoyado el cese de Trapero, pero ha optado por la abstención en el caso del punto relativo a Parlon.

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La cámara catalana también ha pedido mediante otro punto de la moción, cuyo texto ha sido consensuado con Comuns, que se prohíban las infiltraciones policiales "que no cuenten con la debida autorización judicial exigida por la figura del agente encubierto, prevista solo para la investigación de delitos especialmente graves".

En este caso, el PPC y Aliança Catalana han votado en contra y Vox se ha abstenido, mientras que el resto de grupos han votado a favor.

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Al mismo tiempo, el Parlament sostiene que la mencionada infiltración en una asamblea docente es "una grave vulneración de derechos fundamentales", lo que ha sido respaldado por la misma mayoría que ha reclamado que Trapero deje el cargo.

La cámara catalana ha rechazado un punto que abogaba por "retirar definitivamente la medida de Educación e Interior de introducir Mossos d'Esquadra en los centros educativos", ya que PSC-Units, PPC, Vox y Aliança Catalana se han posicionado en contra. EFE

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