El Infoca trabaja en la extinción de un incendio forestal declarado en Almería capital

Almería, 21 may (EFE).- El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía (Plan Infoca) mantiene un amplio despliegue aéreo y terrestre para combatir un incendio declarado este jueves en el término municipal de Almería.

El fuego, que se originó en torno a las 11:05 horas, se ubicó inicialmente en el municipio vecino de Alhama de Almería. Sin embargo, a las 13:05 horas, la dirección técnica del operativo precisó que las llamas se encontraban dentro de la capital, lo que motivó un incremento sustancial de los medios asignados para su contención.

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Las complejas condiciones meteorológicas y orográficas están marcando los trabajos de extinción y el paraje afectado se caracteriza por una extrema aridez, vegetación seca y un relieve muy escarpado, escenario al que se han sumado fuertes rachas de viento.

Estas ráfagas dificultan la estabilización y generan una espesa columna de humo en un entorno donde, además, preocupa la cercanía de infraestructuras de tendido eléctrico.

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El Infoca mantiene un intenso carrusel de descargas desde el aire con tres helicópteros semipesados, dos aviones de carga en tierra y un avión de coordinación, vital para organizar el espacio aéreo afectado por el humo.

Por tierra, el contingente cuenta actualmente con dos grupos de bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios (BRICA), tres técnicos de operaciones (TOP), un agente de medioambiente (AAMM) y un vehículo autobomba.

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Todo este esfuerzo operativo se encuentra respaldado por la Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (UNASIF), fundamental para monitorizar el comportamiento del fuego frente al viento, así como por una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) desplegada de forma preventiva. EFE

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