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El Cajasol Sevilla ficha al portero Leo Terçariol y al extremo izquierdo Pau López Mateo

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Sevilla, 21 may (EFE).- El Cajasol Sevilla BM Proin, recién ascendido a la Liga Asobal, ha cerrado los fichajes para la próxima temporada del portero brasileño Leo Terçariol, procedente Bathco Torrelavega, y del extremo izquierdo Pau López Mateo, en calidad de cedido por el Fraikin Granollers.

Leonardo Vial Terçariol, doble medallista con su selección en los Juegos Panamericanos, es un portero de gran experiencia, ya que a sus 39 años acumula un decenio en diversos clubes de la Liga Asobal, como Liberbank Cuenca, Benidorm, Ciudad de Logroño, Huesca y, en las dos últimas temporadas, el Bathco Torrelavega.

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El guardameta paulista, formado en el ADC Metodista de su estado natal, ha pasado además por dos de las ligas más prestigiosas de Europa, la francesa (Cherburgo) y la noruega (Follo HK), y ha competido con la selección brasileño tanto en Mundiales como en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Pau López Mateo, por su parte, es un extremo izquierdo que ha alternado en la recién concluida temporada sus apariciones en Liga Asobal (8 goles en 5 partidos) con los partidos del filial del Granollers, desde donde lo ha reclutado el nuevo entrenador del Cajasol Sevilla Proin, Antonio García Robledo, exmiembro del cuerpo técnico del club vallesano.

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El jugador catalán, de 20 años, se caracteriza por su enorme velocidad para el contragolpe y por la intensidad que imprime a sus acciones defensivas. EFE

lhg/agr/cmm

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EFE

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