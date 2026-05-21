Espana agencias

Un hombre de 71 años detenido con 110.000 archivos de pornografía infantil en Gipuzkoa

Guardar
Google icon

San Sebastián, 21 may (EFE).- Un hombre de 71 años ha sido detenido por la Ertzaintza en Azpeitia (Gipuzkoa) con 110.000 fotos y vídeos de pornografía infantil en sus equipos informáticos, ha informado este jueves el Departamento vasco de Seguridad.

Se da la circunstancia de que este varón ya fue arrestado en 2011 por la Policía Nacional por un delito de corrupción de menores y en 2014 por la Guardia Civil, por pornografía de menores, ha precisado la misma fuente.

PUBLICIDAD

En este caso, la investigación se ha llevado a cabo durante este mes de mayo tras tener conocimiento la Ertzaintza de que en Azpeitia un varón podía tener en sus dispositivos informáticos archivos de vídeo e imágenes de pornografía infantil.

Las pesquisas policiales permitieron identificar al sospechoso, el cual disponía supuestamente de una serie de claves y códigos de usuario para ser utilizadas en la red o en aplicaciones donde pedófilos comparten y transfieren este tipo de archivos.

PUBLICIDAD

La Policía vasca realizó este pasado martes, con la autorización del Juzgado de Azpeitia, la entrada y registro del domicilio, donde se obtuvieron evidencias en dispositivos electrónicos, con unos 110.000 archivos con pornografía infantil, que sumaban 280 GB.

Por ello, se procedió a la detención del hombre que ha sido puesto esta mañana a disposición de la autoridad judicial.

La Ertzaintza continúa con la investigación para poder identificar tanto a las víctimas que aparecen en las imágenes como a otros posibles autores implicados en los hechos delictivos. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vox invita a un coloquio en el Congreso a Vito Quiles y Bertrand Ndongo, que tienen suspendida su acreditación de prensa

Vox invita a un coloquio en el Congreso a Vito Quiles y Bertrand Ndongo, que tienen suspendida su acreditación de prensa

Bustinduy ve la propuesta de Rufián "una buena noticia" para una izquierda "a la altura"

Infobae

Amaral lanza 'No quiero más canciones tristes', un "grito de guerra contra la melancolía"

Infobae

El BNG pide a España que rompa relaciones con Israel tras "detención ilegal" de flotilla

Infobae

Condenado a once años por agresión sexual continuada cometida contra una niña de 12 años

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas

El Supremo absuelve a un militar que adulteró un control de orina: no fue informado del resultado y ni le dejaron repetir la prueba

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán

Cómo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos colaboró con la Policía en la investigación de Zapatero por el ‘caso Plus Ultra’

ECONOMÍA

De Mercadona a Carrefour: el precio del pescado en bandeja sube tras la desaparición de las pescaderías tradicionales, según la OCU

De Mercadona a Carrefour: el precio del pescado en bandeja sube tras la desaparición de las pescaderías tradicionales, según la OCU

España esquiva el frenazo europeo: Bruselas mantiene el avance del PIB en el 2,4% pese a la crisis energética

Proponen una tasa mínima del 3% a los superricos para recaudar 5.300 millones más al año

Hacienda podrá embargar el saldo de cuentas con nóminas o pensiones bajas si se mezclan con otros ingresos

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”

El FC Barcelona podría volver al método 1:1 en el mercado de fichajes de este verano tras unos años complejos con el ‘fair play’ financiero