Condenada por estafa una pareja al simular su boda y no abonar los servicios contratados en Verín (Orense)

Una pareja ha sido condenada por un delito de estafa continuada a un año de cárcel, así como al pago de una indemnización de más de 5.000 euros tras simular su boda y no abonar los servicios contratados en Verín (Orense).

En concreto, las partes han alcanzado conformidad este pasado miércoles en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, reduciéndose así la pena inicialmente solicitada por Fiscalía, de tres años de prisión.

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Según se recoge en el escrito, entre el 30 de julio y el 10 de octubre de 2021, la pareja acusada contrató una serie de servicios con ánimo de lucro para la celebración de su supuesta boda y "sin intención alguna de abonarlos" ya que "carecían de capacidad económica".

LOS HECHOS

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En primer lugar, el 30 de julio de ese mismo año, los inculpados contrataron la confección de dos trajes de boda y uno de madrina por un importe de 2.804,75 euros, abonando solo 1.204,75 euros y comprometiéndose a pagar lo restante una vez celebrada la boda, "a sabiendas de que no lo iban a hacer".

Asimismo, el 3 de agosto, con el mismo modus operandi, contrataron la celebración del banquete nupcial en un restaurante del municipio ourensano de A Mezquita, por 3.736,69 euros, pagando por anticipado 1.500 euros y sin abonar los 2.236.69 euros restantes.

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En la misma línea, el 4 de octubre del mismo año, los ahora condenados contrataron la realización del reportaje fotográfico por 1.300 euros, "sin que hayan abonado cantidad alguna" tras su desarrollo.

Finalmente, el 10 de octubre, día en el que se celebraría la supuesta boda, los penados contrataron los arreglos florales por 700 euros, dejando una nueva deuda que "no se ha abonado en ningún momento".

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