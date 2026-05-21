Amaral lanza 'No quiero más canciones tristes', un "grito de guerra contra la melancolía"

Madrid, 21 may (EFE).- Amaral ha lanzado este jueves el eufórico tema 'No quiero más canciones tristes' como parte de la banda sonora de la serie 'Se tiene que morir mucha gente', de la cómica, escritora, presentadora y guionista Victoria Martín, que se ha estrenado en paralelo en Movistar Plus+.

"Hemos escrito esta canción a partir de un impulso visceral, movidos por el espíritu de las mujeres que protagonizan esta historia. Hemos hablado desde ellas y desde nuestra experiencia vital para lanzar un grito de guerra contra la melancolía. Porque a veces lo que no te mata no te hace más fuerte hasta que consigues bailar por encima de su recuerdo", ha explicado el dúo español sobre la génesis de su nuevo corte.

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'No quiero más canciones tristes' se convierte así en el primer tema de Eva Amaral y Juan Aguirre desde el lanzamiento de su último disco de estudio, 'Dolce Vita' (2025), por el que este próximo martes aspiran a un total de cinco galardones en los Premios de la Academia de la Música de España.

Como curiosidad, tal y como ha desvelado su oficina, los coros de la canción los interpretan las tres actrices protagonistas de esta nueva ficción nacional, esto es, Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr.

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'Se tiene que morir mucha gente' está creada por Victoria Martín a partir de su libro homónimo. Ella misma, junto a Nacho Pardo, ha puesto su firma a dos de los episodios en la parte de la dirección, que corre a cargo sobre todo de Sandra Romero ('Los años nuevos', 'Por donde pasa el silencio'). EFE