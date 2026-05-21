Alianza Lima y Los Chankas se juegan entre el título del Torneo Apertura de Perú

Lima, 21 may (EFE).- Alianza Lima y Los Chankas protagonizan este sábado un duelo decisivo por el título del Torneo Apertura de Perú, un partido en el que el equipo limeño se proclamará campeón si vence como local al modesto conjunto de la ciudad andina de Andahuaylas.

A este encuentro, correspondiente a la decimosexta y penúltima fecha del Apertura, el equipo limeño llega como líder del torneo con 36 puntos, mientras que Los Chankas tiene 33 unidades y buscará dar un golpe de efecto en el estadio Alejandro Villanueva para llegar ambos igualados a la última jornada.

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Pese a los graves problemas que tuvo en el inicio de la temporada y la pronta eliminación en la Copa Libertadores, el Alianza que dirige el argentino Pablo Guede ha encontrado una regularidad en la Liga 1 de Perú y está a punto de proclamarse campeón del Apertura.

Esto ha vuelto a ilusionar a la hinchada blanquiazul, especialmente después de haber visto como el Universitario, su clásico rival, ganaba las tres últimas ediciones de la Liga 1.

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El delantero de Los Chankas Marlon Torres aseguró que su equipo se tomará el partido como "una guerra contra Alianza".

"Tienen un gran equipo, muy buenas individualidades, pero nosotros también somos buen equipo, todos vamos al mismo lado y yo estoy confiado en que vamos a hacerle pelea a Alianza” , señaló Torres.

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Los Chankas, al mando del técnico argentino Walter Paolella, pidió en un comunicado a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que designe "un arbitraje absolutamente neutral, transparente e imparcial, que otorgue garantías deportivas para ambos clubes y preserve la credibilidad de la competencia”.

El Universitario, que es cuarto con 25 puntos, visitará el sábado al Moquegua, en el debut en el torneo local del técnico argentino Héctor Cúper, después de que ya dirigiera por primera vez al equipo crema este miércoles en la Copa Libertadores, en la que empató sin goles ante el Nacional uruguayo.

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El Sporting Cristal, que este miércoles perdió por 3-2 ante el Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores, tiene la obligación de ganar como local al ADT si no quiere complicarse más la temporada en el torneo local, en el que marcha en la duodécima posición con 16 puntos, uno solo por encima de los puestos de descenso. EFE