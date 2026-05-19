Un estudio internacional descubre una nueva vía para desarrollar fármacos contra el cáncer

Barcelona, 19 may (EFE).- Un consorcio internacional de investigación, liderado por la University of Utah School of Medicine de Salt Lake City (Estados Unidos), ha descubierto una nueva vía que puede permitir desarrollar nuevos fármacos y tratamientos contra el cáncer.

En el estudio que ha publicado la revista Nature Structural & Molecular Biology, han participado investigadores del Hospital del Mar Research Institute y de instituciones de Estados Unidos, Alemania y Suiza, según un comunicado del Hospital del Mar Research Institute.

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Para realizar la investigación se han utilizado por primera vez técnicas de modelación molecular y herramientas de inteligencia artificial, lo que ha permitido diseñar experimentos y resolver la estructura de las proteínas estudiadas.

El trabajo se ha basado en la relación entre una proteína receptora celular, llamada Smoothened, implicada en el desarrollo de tumores y algunos cánceres de páncreas y de pulmón, y la proteína PKA, que ayuda a controlar el crecimiento celular.

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El estudio ha descubierto cómo Smoothened bloquea la acción de PKA, y que cuando esto pasa las células pueden crecer más fácilmente y provocar tumores.

Por ello, ha revelado, por primera vez, un nuevo modelo estructural que describe un mecanismo de señalización celular hasta ahora desconocido.

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Los tratamientos actuales que tienen a Smoothened como objetivo buscan desactivar esta proteína, lo que puede provocar efectos secundarios o llevar a que dejen de ser eficaces con el tiempo.

Este descubrimiento ha abierto la puerta a terapias más efectivas y a diseñar fármacos que actúen directamente sobre la interacción entre las dos proteínas y que tengan menos efectos secundarios para los pacientes, mejorando así los tratamientos actuales contra el cáncer.

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El equipo responsable del estudio ha considerado que sus conclusiones pueden ser aplicables a otros receptores implicados en el desarrollo tumoral y han puesto los modelos que han creado a disposición de otros científicos y empresas para desarrollar nueva moléculas que puedan actuar sobre este mecanismo y probarlas en modelos preclínicos. EFE