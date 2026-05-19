Espana agencias

Un estudio internacional descubre una nueva vía para desarrollar fármacos contra el cáncer

Guardar
Google icon

Barcelona, 19 may (EFE).- Un consorcio internacional de investigación, liderado por la University of Utah School of Medicine de Salt Lake City (Estados Unidos), ha descubierto una nueva vía que puede permitir desarrollar nuevos fármacos y tratamientos contra el cáncer.

En el estudio que ha publicado la revista Nature Structural & Molecular Biology, han participado investigadores del Hospital del Mar Research Institute y de instituciones de Estados Unidos, Alemania y Suiza, según un comunicado del Hospital del Mar Research Institute.

PUBLICIDAD

Para realizar la investigación se han utilizado por primera vez técnicas de modelación molecular y herramientas de inteligencia artificial, lo que ha permitido diseñar experimentos y resolver la estructura de las proteínas estudiadas.

El trabajo se ha basado en la relación entre una proteína receptora celular, llamada Smoothened, implicada en el desarrollo de tumores y algunos cánceres de páncreas y de pulmón, y la proteína PKA, que ayuda a controlar el crecimiento celular.

PUBLICIDAD

El estudio ha descubierto cómo Smoothened bloquea la acción de PKA, y que cuando esto pasa las células pueden crecer más fácilmente y provocar tumores.

Por ello, ha revelado, por primera vez, un nuevo modelo estructural que describe un mecanismo de señalización celular hasta ahora desconocido.

Los tratamientos actuales que tienen a Smoothened como objetivo buscan desactivar esta proteína, lo que puede provocar efectos secundarios o llevar a que dejen de ser eficaces con el tiempo.

Este descubrimiento ha abierto la puerta a terapias más efectivas y a diseñar fármacos que actúen directamente sobre la interacción entre las dos proteínas y que tengan menos efectos secundarios para los pacientes, mejorando así los tratamientos actuales contra el cáncer.

El equipo responsable del estudio ha considerado que sus conclusiones pueden ser aplicables a otros receptores implicados en el desarrollo tumoral y han puesto los modelos que han creado a disposición de otros científicos y empresas para desarrollar nueva moléculas que puedan actuar sobre este mecanismo y probarlas en modelos preclínicos. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mayorov, el niño prodigio del tenis de mesa, gana su primera medalla en un torneo absoluto

Infobae

El 'Bicho' que debutó con Sergio Ramos: "Es un ganador nato; su proyecto es ambicioso"

Infobae

Cayetano García de la Borbolla: "No ha sido una medalla esperada"

Infobae

Roberto Íñiguez: "Estoy muy orgulloso de seguir representando este equipo"

Infobae

Los dos asesinados en Oviedo son la hermana y el cuñado del detenido

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Maribel Vilaplana asegura en el Congreso que ya contó “todo lo que sabía” en el juicio de la DANA y que sabe cuándo sale su nombre “para tapar algo”

Maribel Vilaplana asegura en el Congreso que ya contó “todo lo que sabía” en el juicio de la DANA y que sabe cuándo sale su nombre “para tapar algo”

España despliega 1.600 militares en Eslovaquia y Hungría en una operación de la OTAN para reforzar la defensa ante la amenaza rusa

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | Última hora de la investigación de la Audiencia Nacional y primeros registros al expresidente

Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental: la UDEF registra su oficina y la de sus hijas

Un hombre mata a sus padres y deja herido de gravedad a su hijo de siete meses y a otras tres personas en un tiroteo en El Ejido, Almería

ECONOMÍA

Las cuatro provincias españolas donde aún puedes comprar una casa por menos de 100.000 euros

Las cuatro provincias españolas donde aún puedes comprar una casa por menos de 100.000 euros

Casas más caras de pagar y de mantener: la ONU alerta de que la crisis climática agrava el acceso a la vivienda

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 19 de mayo

Tres señales de que tu empresa no es el mejor sitio para trabajar, según un abogado

La falta de suelo asfixia el acceso a la vivienda: bloquea la construcción, dispara los precios y encarece el alquiler

DEPORTES

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral