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Un comisario que fue imputado en Kitchen: Villarejo reportaba al DAO lo "interesante" que le decía el chófer de Bárcenas

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Enrique García Castaño, excomisario de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, declaró ante el juez instructor de la 'Operación Kitchen' que Sergio Ríos, quien fuera chófer de Luis Bárcenas, reportaba información sobre el extesorero del PP a los comisarios José Manuel Villarejo y Andrés Gómez Gordo cuando ésta era "interesante", y que Villarejo hacía lo propio con el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino.

Además, manifestó que la orden de investigar a Bárcenas pudo provenir de "instancias superiores" y desvinculó de la supuesta operación al ex 'número dos' del Ministerio del Interior Francisco Martínez, acusado en el juicio.

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La Audiencia Nacional (AN) ha comenzado este lunes con la escucha de algunos de los audios aportados al juicio sobre el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información a Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa forma, la investigación policial y judicial sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.

En los primeros compases de la primera sesión de la prueba documental, la Sala ha escuchado un audio de la declaración de García Castaño ante el juez instructor de la causa, en la que el exmando policial da algunos detalles del funcionamiento del supuesto operativo parapolicial.

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García Castaño lideró la unidad policial que se habría encargado de realizar las vigilancias a Rosalía Iglesias, la esposa de Luis Bárcenas, en 2013, cuando el extesorero se encontraba en prisión provisional por los llamados 'Papeles de Bárcenas'. El excomisario llegó a estar investigado en 'Kitchen', pero el magistrado archivó la causa por motivos médicos.

EL CHÓFER DABA INFORMACIÓN "CADA 20 DÍAS" O "CADA TRES"

En su declaración, Castaño relató que Ríos, acusado en el juicio por haber sido captado como confidente de la supuesta trama, era "colaborador habitual" y "transmitía directamente" información sobre Bárcenas a Villarejo y Gómez Gordo, ambos acusados en el juicio, "cuando había algo interesante". Según su relato, Villarejo hacía lo propio con él y otras veces reportaba al DAO Eugenio Pino, también acusado en 'Kitchen'.

Esas reuniones se podían producir "cada 20 días" o "cada tres", dependiendo de la importancia de la información, detalló el exjefe del UCAO, que aseguró que Ríos "no sabía lo que era interesante" y se limitaba a "transmitir la información" tanto de Bárcenas como de su esposa Rosalía Iglesias.

En otra grabación de la misma declaración judicial, García Castaño negó que la Secretaría de Estado de Seguridad, entonces liderada por Francisco Martínez, acusado en el juicio, diera las órdenes de investigar a Bárcenas y agregó al mismo tiempo que "puede ser" que esas instrucciones vinieran de ámbitos superiores a la DAO.

García Castaño señaló que Villarejo apodó a Ríos como 'Cocinero', que nunca le hizo ninguna oferta económica a cambio de su captación como confidente del presunto operativo parapolicial.

Asimismo, señaló que le dio la sensación de que en los alrededores de la casa de Bárcenas había "gente" que tomaba notas de matrículas y visitas. "Pensábamos que podría haber otro servicio", manifestó ante el instructor, cuando fue preguntado sobre las notas de Villarejo que podrían revelar que habría hasta siete confidentes, identificados de la K-1 a la K-7, y que el segundo era el propio Ríos .

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