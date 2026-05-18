Sumar, IU y Podemos defienden una izquierda estatal más allá de proyectos territoriales

Madrid, 18 may (EFE).- Sumar, IU y Podemos han coincidido este lunes en que las elecciones andaluzas demuestran que hay "ganas de izquierda" y creen que, más allá de proyectos territoriales como Adelante Andalucía, es necesario configurar una izquierda estatal fuerte que capitalice ese voto en las próximas generales.

Un día después de las elecciones autonómicas andaluzas, Sumar, IU y Podemos apenas han reflexionado sobre los motivos por los que la coalición Por Andalucía que integraban no ha logrado atraer más voto, al mantener los cinco escaños que tenía, pero destacan el gran avance de la formación andalucista y anticapitalista de Adelante Andalucía, que ha pasado de dos a ocho escaños.

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Al respecto, coinciden en que el buen resultado de Adelante Andalucía demuestra que hay "ganas de izquierda" y confían en atraer por separado a esos votantes para las elecciones generales, aunque señalan la necesidad de configurar una izquierda estatal fuerte, más allá de los proyectos territoriales.

De esta forma, Sumar y Podemos desacreditan la tesis del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que con el escrutinio de las andaluzas afirmó que las izquierdas españolas "son el problema" y que "es el momento de las izquierdas soberanistas", abogando por "optimizar la oferta electoral" y tratar de ganar a PP y Vox "provincia a provincia".

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"Nosotros apostamos por una izquierda con un proyecto para todo el país. Entre otras cosas, porque si sale una especie de moda de la izquierda troceada, cada uno en un sitio, de fuerzas regionalistas, le dejamos al PSOE todo el espacio para un proyecto de país en la izquierda", ha dicho en una entrevista en RNE el líder de IU y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo.

En la misma línea, la líder del partido Movimiento Sumar, Lara Hernández, cree que estamos en un cambio de ciclo político en el que "hay que aunar lo plurinacional con lo federal", y defiende también la construcción de una izquierda estatal fuerte, como ha hecho el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun.

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Pero mientras esta parte de la izquierda apela a la nueva coalición Sumar (integrada por Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes), Podemos continúa erigiéndose como la alternativa de esa izquierda estatal "fuerte".

"No vamos a dar un paso a un lado. Vamos a trabajar precisamente por construir una izquierda estatal y plurinacional, lo más fuerte, lo más ilusionante y lo más transformadora posible", ha dicho el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que defiende además una izquierda "autónoma del PSOE". EFE

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