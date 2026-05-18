Ferraz deja la autocrítica al PSOE andaluz y garantiza que la derrota no se repetirá en generales

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha afirmado este lunes que los socialistas hacen autocrítica después del resultado de las elecciones andaluzas de este domingo en las que cayeron a su peor resultado histórico (28 escaños) aunque ha dejado este análisis a la federación autonómica.

Además, ha rechazado hacer una lectura nacional de la derrota y asegura que no se va "extrapolar" a las elecciones generales que se celebrarán --en ausencia de adelanto-- dentro de un año, según ha indicado en una rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva Federal este lunes.

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Mínguez ha rechazado taxativamente la posibilidad de que el PSOE se abstenga en la investidura del presidente en funciones, Juanma Moreno (PP), para evitar la influencia de Vox, una vez que los 'populares' han perdido la mayoría absoluta y lo considera una posición "inasumible".

A pesar de que los partidos de la derecha han vuelto a quedar por encima y suman mayoría y la izquierda no tiene posibilidades de gobernar, Mínguez ha destacado que ha subido el bloque de la izquierda y ha felicitado a Adelante Andalucía por multiplicar sus escaños.

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