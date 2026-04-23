Espana agencias

Gobierno Vasco afirma que aplicó con 'Anboto' la legislación penitenciaria "sin tomar decisiones arbitrarias"

Guardar
Imagen NE7HZESGMNDOVFITCDDC23B7UQ

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha defendido que el Gobierno Vasco aplicó a la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, alias 'Anboto', la legislación penitenciaria y "lo que no puede hacer" es "modificarla" porque carece de competencia. Además, ha destacado que el juez ha entendido que en este caso el régimen de semilibertad "no procedía", pero "ha avalado muchas de las decisiones tomadas en este sentido".

En una entrevista en Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Bengoetxea se ha referido a la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Castro, de decretar la vuelta a prisión de la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, alia 'Anboto' al rechazar su semilibertad.

El magistrado afirma, en su resolución, que la decisión del Gobierno vasco "genera falsas expectativas" a la reclusa y "desasosiego" a la víctimas.

Al respecto, la vicelehendakari se ha mostrado convencida de que "hay que distinguir el ruido de la verdad", porque "el ruido ocupa mucho espacio y luego está la verdad".

En su opinión, "desde la moderación, lo que está haciendo el gobierno es ejecutar una legislación penitenciaria", sin tomar "decisiones arbitrarias al albur de lo que se le ocurre en cada momento". "El gobierno ejecuta legislación penitenciaria", ha insistido.

Ha añadido que, como la ejecución de cualquier legislación es un acto administrativo, "en cualquier estado democrático hay también una garantía". "Y esa garantía es que cualquier acción administrativa pueda ser recurrida, y en este caso, el juez ha entendido que esta medida no procedía" aunque "ha avalado muchas de las decisiones tomadas en este sentido".

"RUIDO INTERESADO"

Ibone Bengoetxea ha reiterado que el Ejecutivo de Euskadi ha actuado "en aplicación de una legislación" y lo que no puede hacer, como gobierno, por carecer de la competencia, "es modificarla". "Luego viene el ruido. El ruido interesado, o bien por desgastar al gobierno, o bien por mantener posiciones extremas, y esto sí que es preocupante", ha precisado.

La vicelehendakari ha llamado la atención sobre el crecimiento de "los populismos y los extremismos", una cuestión que "no solamente está afectando fundamentalmente al Estado español", sino que "algunos tienen el interés también de contagiar esta política vasca un poco más sosegada".

Para Bengoetxea, quienes tienen responsabilidades públicas "están en la obligación" de poner el debate "con serenidad y con moderación encima de la mesa sabiendo diferenciar lo que es un debate crítico, incluso en ocasiones intenso, en función del contenido entre opciones políticas que piensan diferentes".

"Otra cosa es generar ruido por generarlo, posiciones extremas o falta de respeto; esto es otra cosa y esto lo tenemos que denunciar", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Arbeloa: "Se me está intentando poner un papel no justificado con Carvajal"

Infobae

Cuerpo dice que su app medidora de ruido revela que el PP hace tanto jaleo en los plenos como el de un partido de fútbol

Cuerpo dice que su app medidora de ruido revela que el PP hace tanto jaleo en los plenos como el de un partido de fútbol

Cae una red de narcotráfico en Granada y Almería con 3.000 kilos de hachís incautados

Infobae

La oferta de alquiler permanente cae en 25.800 viviendas pese a las licencias revocadas

Infobae

Rajoy no cree que Bárcenas tenga grabaciones: "Las habría dado a conocer"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado de la UE avala el ‘plan Meloni’ para trasladar migrantes a centros de deportación en Albania

El abogado de la UE avala el ‘plan Meloni’ para trasladar migrantes a centros de deportación en Albania

Mariano Rajoy defiende la “legalidad” de la operación policial en el ‘Caso Kitchen’: “El único objetivo era encontrar el dinero de Bárcenas y a sus testaferros”

La Justicia expulsa de España a un colombiano con un proceso penal abierto por agredir a su pareja con una botella de cerveza

Un juez declara improcedente el despido de un jardinero que fumaba marihuana en el trabajo porque la droga “tiene una gran tolerancia tanto social como legalmente”

La línea de AVE Madrid-Málaga reanudará el servicio este 30 de abril

ECONOMÍA

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Javier Avial, asesor financiero: “Mucha gente piensa que con hacer la declaración de la Renta todo está perfecto, pero no es así”

El mito del pequeño casero: seis de cada diez viviendas de alquiler están en manos de grandes propietarios o empresas

Marruecos arrebata a España el primer puesto de exportador de tomate a la UE: el campo denuncia la falta de datos y la competencia desleal

DEPORTES

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013