Un filme redescubre al hombre tras la firma de Pelé por Puma que transformó la publicidad

Cristina Magdaleno

Santa Cruz de Tenerife, 22 abr (EFE).- En 1970, en el Mundial de México, la imagen de Pelé deteniéndose para atarse las botas justo antes del pitido inicial alteró para siempre la relación entre fútbol y publicidad. Detrás de aquel gesto, había una argucia ideada para Puma por un tinerfeño de origen alemán, Hans Henningsen, una figura discreta, pero habituada a codearse con la élite del fútbol mundial.

56 años después, Henningsen, que también era periodista deportivo, centra el documental 'El Rey Puma', dirigido por Fernando Ureña y Jorge Arroyo, con el periodista Arturo Lezcano como creador y productor ejecutivo, todos ellos de la mano de Mediareport, Televisión Canaria y Ailalelo Producións, que han reconstruido la trayectoria de un personaje cuya influencia fue determinante en la transformación del deporte en industria global.

En una entrevista con EFE en el estreno del documental en Tenerife, Lezcano, Ureña y Arroyo coinciden en describir a Henningsen como una figura decisiva pero acostumbrada a moverse en los márgenes, lo que no le impedía establecer vínculos personales con algunas de las mayores estrellas del fútbol del siglo XX.

"Era alguien que podía desayunar con Di Stéfano, comer con Cruyff, merendar con Maradona y cenar con Pelé", resume Lezcano, que cita así uno de los testimonios recogidos en el documental, una imagen que condensa la dimensión de un personaje que, sin ocupar nunca el foco, estuvo presente en los momentos clave de los orígenes del fútbol moderno.

Henningsen, cuentan los responsables del proyecto, formaba parte del entorno cotidiano de jugadores y selecciones en una época en la que las fronteras entre periodistas, futbolistas y figuras culturales eran más difusas.

Esa posición, ahondan, no se explicaba solo por su trabajo, sino por una combinación de carisma personal e intuición.

Ureña destaca su "don de gentes absoluto", una capacidad para generar confianza que le permitía moverse con soltura entre perfiles muy distintos, desde deportistas hasta dirigentes o personalidades ajenas al fútbol, como el exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger.

A esa habilidad social se sumaba, según los autores, una visión preclara del potencial económico del deporte. Henningsen, añaden, entendió antes que otros que el valor del fútbol residía en sus figuras y en su capacidad de arrastre.

"Se adelantó décadas a su tiempo", sostiene Ureña, pues Henningsen entendió que el valor económico del juego pasaba por sus protagonistas y, en concreto, por un elemento tan básico como el calzado.

"El futbolista trabaja con el pie y la bota es lo que está entre el pie y el balón", apunta, en una idea que, según el director, permitió a Henningsen poner por primera vez precio a ese vínculo y convertirlo en un motor de negocio que hoy mueve cifras millonarias.

Esa intuición cristalizó en el episodio de Pelé en el Mundial de 1970, considerado por los responsables del documental como el punto de partida del marketing deportivo contemporáneo.

La escena, emitida en el primer Mundial televisado en color a escala global, convirtió un gesto cotidiano en un fenómeno de alcance masivo.

A partir de ahí, Henningsen participó en la vinculación de otros grandes nombres del fútbol con la marca Puma, entre ellos Diego Armando Maradona. También estuvieron bajo su órbita jugadores como Mario Kempes o Enzo Francescoli, en una estrategia basada en la proyección de las estrellas.

Arroyo señala que una de las sorpresas del proceso de documentación fue comprobar la admiración que le profesaban figuras como Pelé, Maradona o Johan Cruyff. "Normalmente somos nosotros los que admiramos a los futbolistas, pero aquí era al revés", indica.

Esa relación de cercanía se reflejaba en gestos y en una presencia constante junto a las grandes figuras, lo que refuerza la idea de un actor que operaba desde la confianza personal más que desde estructuras formales.

Para Lezcano, ese perfil es recurrente en la historia: "Siempre hay alguien en las fotos que no sabes quién es, pero que está en todos los momentos importantes", manifiesta.

El documental también sitúa la trayectoria de Henningsen en el contexto de la rivalidad entre Puma y Adidas, dos marcas surgidas de la división de los hermanos Adolf y Rudolf Dassler y que continuó durante generaciones.

En ese escenario, su figura se convirtió en un elemento clave para la expansión de Puma en el mercado futbolístico, especialmente en Sudamérica, donde su conocimiento del entorno y sus contactos resultaron determinantes, explican los responsables.

El propio equipo destaca el contraste al recuperar el primer acuerdo de Maradona con Puma, cifrado en apenas 100 dólares mensuales, una cantidad significativa para la época pero simbólica si se compara con el mercado actual.

Ese salto, señalan, permite dimensionar la intuición de Henningsen, hasta el punto de que, según uno de los testimonios recogidos, figuras como Messi o Neymar deberían "ir a su tumba a dejarle una flor" por el impacto de su legado.

Hans Henningsen también despertaba admiración entre la firma rival, Adidas, y, de hecho, Ureña expresa que uno de los exdirectivos de la firma que aparece en el documental describe al tinerfeño como "un unicornio" para el sector, "pero con la diferencia de que, en su caso, sí existió". EFE

(foto)(vídeo)