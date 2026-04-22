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El Museo del Prado ha recibido dos ‘oscar’ de internet por su presencia en redes sociales

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Madrid, 22 abr (EFE).- El Museo del Prado ha recibido dos ‘oscar’ de internet por su presencia y liderazgo en redes sociales, donde su labor de difusión del arte ha sido reconocida tanto por el jurado de las Premios Webby, como por el público.

La Academia Internacional de Artes y Ciencias Digitales (IADA, por sus siglas en inglés) reconoce anualmente “mejores sitios web del mundo” a los que distingue con sus Premios Webby.

En la edición de este año, el Museo del Prado ha sido doblemente distinguido al recibir tanto el premio del jurado, Webby Award, como el premio del público, el People’s Voice Award, en la categoría Social – Mejor Presencia Social.

El doble reconocimiento pone en valor la excelencia profesional del proyecto, avalada por el jurado internacional de los Webby Awards, y por otro, el respaldo directo del público, que ha apoyado la candidatura con más de 25.000 votos.

Los galardones, que serán entregados el 11 de mayo en Nueva York, reconocen al Museo como referente internacional en comunicación cultural digital.

La propuesta premiada, ‘El Museo del Prado: acercando a la humanidad al espacio cultural digital”, consiste en una estrategia basada en la calidad de los contenidos, la conversación con la comunidad y una presencia diaria.

Cada día un experto del Museo presenta un cuadro destacando su contexto histórico y cultural de forma amena y cercana en videos que se comparten en plataformas como Instagram, donde tiene 1,4 millones de seguidores, y TikTok, donde le siguen casi 663.000 personas.

Además, incorpora voces de distintos ámbitos culturales, desde creadores internacionales hasta figuras del patrimonio institucional, como el rey Felipe VI, quien realizó el directo número 1.000 del Museo en Instagram.

Con estos galardones, el Museo Nacional del Prado suma ya seis reconocimientos en los Premios Webby (2016, 2019, 2023 y 2026), consolidando su posición como una de las instituciones culturales más innovadoras y reconocidas en el ámbito digital a nivel internacional. EFE

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