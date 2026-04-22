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Constituido el órgano bilateral que da "voz" al G.Vasco en la gestión de los aeropuertos

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Bilbao, 22 abr (EFE).- El órgano bilateral que permitirá que la "voz" del Gobierno Vasco sea "escuchada" en la gestión de los aeropuertos vascos ha quedado constituido oficialmente esta semana, el pasado lunes, según ha informado este miércoles la portavoz del Ejecutivo vasco, María Ubarretxena.

La portavoz, en una entrevista en Radio Euskadi, ha valorado que el órgano bilateral aeroportuario entre los Gobiernos central y vasco "ha echado a andar" y ha indicado que su primera tarea será hacer aportaciones al Documento de Regulación Aeroportuaria DORA 3, para lo cual tiene un plazo que finaliza el próximo 31 de mayo.

Ha explicado que dicho órgano se va a reunir trimestralmente y está integrado por cuatro representantes del Ministerio de Transportes y otros cuatro del Gobierno Vasco.

Según ha detallado, "tiene que elaborar un plan estratégico par nuestros aeropuertos, tiene que hacer las propuestas al DORA, el macrodocumento" que elabora Aena sobre las inversiones en los aeropuertos y al que "de ahora en adelante" Euskadi "va a poder realizar sus propuestas" antes de su elaboración y que una vez elaborado, "volverá" al órgano bilateral para que haga "un informe obligatorio al respecto".

De esa manera, "nuestra voz será escuchada antes y después con la posibilidad de hacer una propuesta", ha afirmado Ubarretxena.

Ha destacado la buena relación entre el lehendakari y el presidente Sánchez y que se mantienen las conversaciones entre los Gobiernos central y vasco sobre transferencias pendientes a Euskadi.

Entre ellas, se encuentra, el traspaso del Fogasa -fondo de garantía salarial-, adscrito al Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, de Sumar, ante lo cual la portavoz del Gobierno Vasco ha apelado a la "sensibilidad descentralizadora que dicen que tienen para abrir esa puerta".

Ubarretxena ha considerado que Pedro Sánchez "va a agotar la legislatura".

"Cada vez que vamos a Madrid le vemos con ganas de seguir y mientras hay partido y Gobierno -en el Ejecutivo vasco- seguiremos jugando y negociando", ha añadido.

Ha valorado, por otro lado, el proceso extraordinario de regularización de migrantes puesto en marcha por el Estado, pero ha puntualizado que si en el Gobierno Vasco hubieran tenido más información desde el principio para poder ayudar en la gestión, "quizá habría podido hacerse más fácil". EFE

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