Cómics de autores muy veteranos y debuts ambiciosos entre las novedades de Sant Jordi 2026

Sergio Andreu

Barcelona, 22 abr (EFE).- Las editoriales de cómic lo suelen dar todo durante estas semanas de primavera por la coincidencia en el calendario de Sant Jordi (Día del Libro) con salones y otros eventos del sector, un plantel de títulos en donde se mezclan veteranos de la talla de Robert Crumb o Vittorio Giardino con sorprendentes debut de autores noveles.

Se dice que conocer a tus ídolos suele defraudar, pero a veces son los ídolos los que, sin pudor, cuentan, sin que nadie les pregunte, sus miserias, no se sabe si con ansia exhibicionista o directamente por provocación, y se podría apostar que el maestro del 'underground' Robert Crumb, muy alejado a sus 82 años de las élites culturales actuales, juega a esto último en 'Relatos de la paranoia' (La Cúpula).

Se trata de su primer cómic en solitario en más de dos décadas, en el que el padre del Gato Fritz, narra la felicidad de sus últimos momentos con su segunda esposa, la historietista Aline Kominsky, fallecida en 2022, pero también el sentimiento de pérdida a su muerte, y en especial la desconfianza antigubernamental que le generó la pandemia de covid, que da mecha en su cabeza a múltiples teorías conspiranoicas a las que no pone freno, a riesgo de parecer un orate.

A punto de superar también la barrera de los ochenta, pero en una órbita lejana del cinismo de Crumb, se encuentra el dibujante italiano Vittorio Giardino, representante del cómic clásico de línea clara que publica 'Max Friedman. Los primos Meyer' (Norma), nueva entrega de la serie del exagente de origen judío, que en esta ocasión ha de ayudar a unos familiares de la Viena de entreguerras, tras la anexión de Austria por parte de los nazis.

Y otro 'veteranísimo' más con libro bajo el brazo, aunque se trate de una reedición integral: 'Los hijos del Topo' (Reservoir Books) de Alejandro Jodorowsky, la secuela en versión cómic que este multifacético artista chileno, de 97 años, publicó -con dibujos del mexicano Jose Ladröon- del western de culto inmediato 'El topo', filme que él mismo había rodado en 1970, y que dejaba un final con posibilidades de "continuará".

Antonio J. Jiménez debuta en el cómic de soporte largo con 'Viene del este' (Blackie Books), una ambiciosa y lograda ronda coral de personajes a lo largo de las veinticuatro horas de un 22 de marzo, que se perfilan como las últimas felices de la Humanidad, y en las que este creador jienense del 93, demuestra gran habilidad compositiva en la fragmentación de las viñetas y en los diálogos cotidianos y mundanos de sus protagonistas.

La barcelonesa Carlota Juncosa aprovecha elementos autobiográficos para su novela gráfica 'Malas ideas' (Reservoir books) que parte de un diario escrito desde los siempre intensos 17 años, que reflexiona, con trazo sencillo y naif, sobre el entorno urbano, a través de sus experiencias como grafitera, una manifestación artística, simple vandalismo para algunos, cuyas obras a vista de todos funcionan a veces como el grito (sordo) de Munch frente la realidad social.

El introspectivo y silencioso mundo del escritor japonés Haruki Murakami da el salto a la novela gráfica de la mano del guionista JC Deveney y el ilustrador PMGL con la adaptación de varios de sus relatos en 'El séptimo hombre y otros cuentos' (Planeta Cómic en castellano, y Grup62 en catalán) trabajo que se sumerge en la melancolía existencial y onírica del novelista de Kioto, con esas atmósferas donde lo fantástico se mezcla con lo cotidiano.

La reflexión sobre el proceso creativo, con sus abismos e incertidumbres, es un lugar de peregrinación para muchos autores, ya seas el experimentado Pedro Almodóvar de 'Amarga Navidad' o el valenciano Jaume Pallardó que en 'Martina y la isla' (Salamandra Graphics) ofrece un juego de espejos metaliterario que se mueve en los límites de la autoficción, en los que la propia isla del título tiene un papel destacado.

A su vuelta de un viaje por España, en 2015, el australiano Simon Hanselmann, uno de los nombres clave del 'underground' actual, plasmó en un cómic la historia que había esbozado durante esas semanas, que la editorial logroñesa Fulgencio Pimentel publica ahora en su versión color, 'Hail Satan Redux', un cómic explosivo sobre las tóxicas relaciones de un grupo de "semi-amigos" que, como todos los trabajos de este dibujante, gravita entre lo cómico y lo grotesco. EFE

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