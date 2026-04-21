Espana agencias

Un juzgado mercantil de Madrid se declara competente en la demanda de Iberdrola a Redeia por el apagón de 2025

Guardar

La Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid Plaza nº 15 ha rechazado la declinatoria presentada por Red Eléctrica de España (REE) y Redeia Corporación y ha confirmado su competencia para conocer la demanda interpuesta por Iberdrola España por presuntos actos de competencia desleal vinculados al apagón eléctrico del 28 de abril de 2025.

El juez concluye que el litigio debe resolverse en la jurisdicción civil, a la que se integra la materia mercantil, y no ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ni ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, como sostenían las demandadas.

La resolución subraya que el núcleo del procedimiento no es técnico ni regulatorio, sino "estrictamente mercantil". En particular, el magistrado destaca que Iberdrola ejercita una acción de denigración al amparo de la Ley de Competencia Desleal, centrada en declaraciones públicas e informaciones difundidas por REE y Redeia que habrían perjudicado su reputación en el mercado.

Según la demanda, dichas manifestaciones habrían atribuido a Iberdrola la responsabilidad del apagón, vinculándolo al supuesto mal funcionamiento de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, en Badajoz, lo que habría generado un descrédito empresarial.

El juez precisa que el objeto del litigio no es determinar las causas técnicas del apagón ni depurar responsabilidades sobre la gestión del sistema eléctrico, sino analizar si se produjo un ilícito concurrencial por denigración.

Este tipo de ilícito se configura cuando, en el marco de la competencia entre empresas, una parte realiza manifestaciones o difunde informaciones sobre un competidor que son inexactas, engañosas o innecesariamente despectivas y que son idóneas para menoscabar su prestigio o reputación en el mercado. Se trata, en definitiva, de conductas que, más allá de la crítica legítima, buscan deteriorar la imagen de un rival y pueden encajar en los actos de competencia desleal previstos en la normativa.

La resolución descarta expresamente que el conflicto deba ventilarse ante la CNMC, al no referirse a cuestiones como la gestión técnica del sistema eléctrico o el acceso a las redes, ámbitos que sí corresponderían al regulador.

Por ello, el magistrado concluye que la jurisdicción civil es la competente para enjuiciar las conductas denunciadas como actos de competencia desleal. Contra esta decisión cabe recurso de reposición ante el propio juzgado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Se reabre un carril de A-3, tras 30 horas cerrado por el choque de dos camiones en Cuenca

Infobae

Condenado a 15 años de cárcel por agresión sexual continuada a su nieto de 4 años

Infobae

Condenados dos jóvenes a una multa de más de 4.000 euros por coaccionar a miembros de Vox

Infobae

Un juzgado mercantil investigará la demanda de Iberdrola por el apagón de abril de 2025

Infobae

El año 2024 fue el ejercicio con más ayudas económicas a víctimas de violencia machista

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guardias civiles y militares españoles participan en el ejercicio militar que lidera Estados Unidos en Costa de Marfil

Guardias civiles y militares españoles participan en el ejercicio militar que lidera Estados Unidos en Costa de Marfil

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

La Justicia expulsa de España a un colombiano pillado en Barajas con 21 paquetes de cocaína en su maleta: le impone una multa de cuatro veces el valor de la droga

La exsecretaria de Ábalos asegura que todos los viajes de Jessica los pagaba Koldo con una tarjeta personal: “Nunca se utilizó dinero público”

El jefe de gabinete de Illa, Eduard Rivas, investigado por el desvío de fondos públicos cuando era alcalde de Esparraguera

ECONOMÍA

El Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda que busca blindar el parque público con un presupuesto de 7.000 millones de euros

El Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda que busca blindar el parque público con un presupuesto de 7.000 millones de euros

Las aerolíneas españolas confían en que el suministro de combustible está “garantizado” y amplían un 6% las plazas para verano

Estos son los tres documentos que necesitas para conocer todos tus derechos laborales

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

Esto es lo que cuesta mantener el estadio Metropolitano un día, según un experto en finanzas

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”