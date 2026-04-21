Espana agencias

Nuevas colas en L'Hospitalet para obtener la documentación para regularizar a migrantes

Guardar

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 21 abr (EFE).- Centenares de personas migrantes vuelven a hacer cola desde primera hora de este martes en el recinto ferial La Farga de L'Hospitalet de Llobregat para conseguir los documentos que faciliten su regularización en España, en el marco del proceso extraordinario abierto por el Gobierno.

El punto de atención habilitado desde ayer por el consistorio de la segunda ciudad catalana más poblada para impulsar la regularización se ha convertido en un termómetro del interés que ha generado la iniciativa.

Ayer, lunes, las colas en La Farga eran de hasta 3.000 personas y esta mañana se han vuelto a reproducir, con personas que han llegado al recinto ferial incluso antes de las 5:00 horas.

Es el caso de Cristina, natural del Perú, que hace un año y medio que reside en Cataluña, y que agradece "la suerte" de contar con esta regularización. "Estoy aquí para lograr mi sueño de tener una regularización, poder trabajar tranquilamente y también poder pagar lo que nos corresponde", ha explicado a EFE.

Procedente de Colombia, María José ha relatado que lleva 5 años viviendo en España y que decidió salir de su país por "temas de seguridad". "Estamos aquí para trabajar y sumar con los nacionales. También luchamos en nuestros países de origen pero nos excluyeron de poder tener un proyecto de vida", ha apuntado.

La Farga estará abierta hasta el día 30 de abril para atender a los migrantes que necesitan obtener los certificados para iniciar la tramitación de su regularización (los certificados de empadronamiento y de vulnerabilidad social).

Para facilitar este proceso, el consistorio de L'Hospitalet ha dispuesto un total de 19 mesas de atención.

En estos primeros días de inicio de la tramitación de la regularización de manera presencial, las mayores colas se han visto en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC), como esta habilitada en La Farga, donde los migrantes acuden en busca de los papeles que necesitan para luego realizar el trámite definitivo.

Son muchas menos las personas que se han acercado a los lugares designados por el Gobierno para llevar a cabo esta última gestión.

Cataluña es una de las comunidades autónomas en la que se prevé que se podrán beneficiar más personas de la regularización extraordinaria, alrededor de 135.000.

En toda España, el Gobierno ha habilitado para realizar los trámites 30 oficinas de la Seguridad Social, abiertas de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas; así como 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.000 habitantes, de 8:30 horas a 17:30 horas, entre otras. EFE

(Vídeo) (Audio)

Últimas Noticias

Robles viaja a Ucrania para reforzar la cooperación bilateral y el compromiso con la paz

Infobae

Activo, pero sin riesgo, el fuego en una zona de acopio de plástico en Almonte (Huelva)

Infobae

El déficit comercial cae un 24 % hasta febrero por el descenso de importaciones de energía

Infobae

La secretaria de Ábalos dice que Jéssica Rodríguez hizo 13 de 293 viajes oficiales con él

Infobae

Albares reclama a sus socios de la UE firmeza contra Israel: La credibilidad de la Unión está en juego

Albares reclama a sus socios de la UE firmeza contra Israel: La credibilidad de la Unión está en juego
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia expulsa de España a un colombiano pillado en Barajas con 21 paquetes de cocaína en su maleta: le impone una multa de cuatro veces el valor de la droga

La Justicia expulsa de España a un colombiano pillado en Barajas con 21 paquetes de cocaína en su maleta: le impone una multa de cuatro veces el valor de la droga

La exsecretaria de Ábalos asegura que todos los viajes de Jessica los pagaba Koldo con una tarjeta personal: “Nunca se utilizó dinero público”

El jefe de gabinete de Illa, Eduard Rivas, investigado por el desvío de fondos públicos cuando era alcalde de Esparraguera

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un saharaui que alegó que Marruecos no quería atender a su hijo con una enfermedad grave

Europa diseña su nuevo plan contra el narcotráfico y España pide “intensificar” la persecución de las narcolanchas y submarinos

ECONOMÍA

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

Esto es lo que cuesta mantener el estadio Metropolitano un día, según un experto en finanzas

Tres de cada cuatro españoles creen que los propietarios de varias viviendas deberían pagar más impuestos

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 21 de abril

Rafael, experto en recursos humanos: “No tienes que ser amigo de tus compañeros de trabajo. Lo que necesitas son aliados”

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”