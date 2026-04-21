Nuevas colas en L'Hospitalet para obtener la documentación para regularizar a migrantes

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 21 abr (EFE).- Centenares de personas migrantes vuelven a hacer cola desde primera hora de este martes en el recinto ferial La Farga de L'Hospitalet de Llobregat para conseguir los documentos que faciliten su regularización en España, en el marco del proceso extraordinario abierto por el Gobierno.

El punto de atención habilitado desde ayer por el consistorio de la segunda ciudad catalana más poblada para impulsar la regularización se ha convertido en un termómetro del interés que ha generado la iniciativa.

Ayer, lunes, las colas en La Farga eran de hasta 3.000 personas y esta mañana se han vuelto a reproducir, con personas que han llegado al recinto ferial incluso antes de las 5:00 horas.

Es el caso de Cristina, natural del Perú, que hace un año y medio que reside en Cataluña, y que agradece "la suerte" de contar con esta regularización. "Estoy aquí para lograr mi sueño de tener una regularización, poder trabajar tranquilamente y también poder pagar lo que nos corresponde", ha explicado a EFE.

Procedente de Colombia, María José ha relatado que lleva 5 años viviendo en España y que decidió salir de su país por "temas de seguridad". "Estamos aquí para trabajar y sumar con los nacionales. También luchamos en nuestros países de origen pero nos excluyeron de poder tener un proyecto de vida", ha apuntado.

La Farga estará abierta hasta el día 30 de abril para atender a los migrantes que necesitan obtener los certificados para iniciar la tramitación de su regularización (los certificados de empadronamiento y de vulnerabilidad social).

Para facilitar este proceso, el consistorio de L'Hospitalet ha dispuesto un total de 19 mesas de atención.

En estos primeros días de inicio de la tramitación de la regularización de manera presencial, las mayores colas se han visto en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC), como esta habilitada en La Farga, donde los migrantes acuden en busca de los papeles que necesitan para luego realizar el trámite definitivo.

Son muchas menos las personas que se han acercado a los lugares designados por el Gobierno para llevar a cabo esta última gestión.

Cataluña es una de las comunidades autónomas en la que se prevé que se podrán beneficiar más personas de la regularización extraordinaria, alrededor de 135.000.

En toda España, el Gobierno ha habilitado para realizar los trámites 30 oficinas de la Seguridad Social, abiertas de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas; así como 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.000 habitantes, de 8:30 horas a 17:30 horas, entre otras. EFE

(Vídeo) (Audio)