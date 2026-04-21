Espana agencias

El exnúmero dos de Marlaska dice que Koldo no impuso las mascarillas de la trama en Interior: "Se cumplió la legalidad"

Guardar
Imagen HKWYYDO4MRAZTD6XZ5OAA7VWIU

El exsecretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior Rafael Pérez ha negado que Koldo García, antiguo asesor ministerial en Transportes, impusiera la compra de mascarillas con Soluciones de Gestión, la empresa vinculada con la presunta trama de corrupción, así como que sugiriera precios o aludiera al cobro de alguna comisión. "No hubo ningún problema de legalidad", ha dicho en el juicio del caso en el Tribunal Supremo.

La abogada de Koldo García le ha preguntado directamente al que fuera número dos de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior si su defendido tenía alguna facultad para imponer o sugerir la contratación con Soluciones de Gestión, así como si llegó a sugerir el cobro de alguna comisión.

"No, en absoluto", ha contestado, negando que recibieran "indicaciones específicas", más allá de unos "contactos iniciales" con Koldo García para poder adquirir mascarillas de la empresa vinculada con la presunta trama de corrupción.

"Se cumplió con la legalidad vigente de los procedimientos de contratación por la vía de emergencia, se recibió el material y se usó para lo que lo habíamos contratado", ha señalado Rafael Pérez en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo.

En este sentido, ha justificado que se contratara con Soluciones de Gestión a un precio más bajo que otras administraciones, y luego también con otras empresas, debido a la "necesidad absoluta" de proporcionar "millones de unidades" para policías, guardias civiles o funcionarios de prisiones.

LÍNEA DE COMPRA EN TRANSPORTES

"Tuvimos conocimiento de que el Ministerio de Transportes tenía línea de compra de mascarillas y lo pusimos en mano de nuestros organismos técnicos", ha continuado Rafael Pérez a preguntas del abogado del exministro José Luis Ábalos, pero sin poder determinar quién fue la persona que comentó en Interior que existía esta posibilidad.

El exsecretario de Estado ha limitado el papel de mediador que tuvo Koldo García en lo que se refiere a las mascarillas contratadas por Interior, aunque reconociendo que sí hubo "contactos iniciales" con el exasesor de Ábalos.

"Indicaciones específicas para habernos obligados a contratar con esa empresa, no; sí hubo contactos con el señor Izaguirre en el momento en el que tuvimos conocimiento de que en el Ministerio de Transportes tenían esta línea de suministro; hubo unos contactos iniciales, pero no unas indicaciones para que contratáramos concretamente con esta empresa", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que el precio de las mascarillas fue menor que el que luego pagaron otras administraciones tanto autonómicas como locales. "El precio no era exagerado", ha apostillado.

También ha negado que tuviera conocimiento cuando ejerció como alto cargo en el Ministerio del Interior de que Ábalos estaba siendo investigado mientras era diputado en el Congreso de los Diputados. "No tengo que tener conocimiento de investigaciones que se lleven a cabo", ha indicado en respuesta al abogado del exministro y exsecretario de Organización del PSOE.

La Fiscalía ha rehusado preguntar al testigo y la acusación popular, por su parte, se ha centrado en indagar qué persona informó a Interior sobre la línea de compra de la que disponía Transportes. "No le puedo concretar, nos implicamos absolutamente todo el equipo del Ministerio", ha terciado Rafael Pérez, reiterando que fueron los órganos de gestión de Interior los que asumieron el encargo y que a él no se le "concretó el nombre de ninguna empresa".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del martes 21 de abril de 2026 (13:45 horas)

Infobae

Sumar explora vías para que los saharauis puedan trabajar legalmente en España

Infobae

El Govern destaca la colaboración del jefe de gabinete de Illa con la investigación

Infobae

Gentrificación, vínculo paternofilial y textos ocultos llegan al festival Punto de Vista

Infobae

Uno de cada cinco migrantes muertos en 2025 en el mundo se dirigía a las costas españolas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

La Justicia expulsa de España a un colombiano pillado en Barajas con 21 paquetes de cocaína en su maleta: le impone una multa de cuatro veces el valor de la droga

La exsecretaria de Ábalos asegura que todos los viajes de Jessica los pagaba Koldo con una tarjeta personal: “Nunca se utilizó dinero público”

El jefe de gabinete de Illa, Eduard Rivas, investigado por el desvío de fondos públicos cuando era alcalde de Esparraguera

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un saharaui que alegó que Marruecos no quería atender a su hijo con una enfermedad grave

ECONOMÍA

El Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda que busca blindar el parque público con un presupuesto de 7.000 millones de euros

El Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda que busca blindar el parque público con un presupuesto de 7.000 millones de euros

Las aerolíneas españolas confían en que el suministro de combustible está “garantizado” y amplían un 6% las plazas para verano

Estos son los tres documentos que necesitas para conocer todos tus derechos laborales

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

Esto es lo que cuesta mantener el estadio Metropolitano un día, según un experto en finanzas

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”