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El comisario europeo de Justicia, tras el choque Gobierno-Peinado: "La separación de poderes es importante"

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El comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, ha defendido la importancia de preservar la separación de poderes y que estos se respeten entre sí para preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Así se ha pronunciado en su intervención en los Desayunos Informativos organizados por Europa Press tras ser preguntado por las críticas formuladas la semana pasada por varios ministros, incluido el titular de Justicia, Félix Bolaños, contra el juez Juan Carlos Peinado tras su decisión de procesar a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Aunque no ha querido entrar a comentar casos concretos a nivel nacional, McGrath sí que ha subrayado la importancia de que todos los actores respeten la separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

"Nadie está al margen de las críticas y todo el mundo debe rendir cuentas respecto a la importante tarea que realiza, pero es fundamental que la población pueda confiar" en que los distintos poderes cumplen con sus responsabilidades "respetando la independencia de cada uno y sus respectivos roles", ha incidido el comisario irlandés.

"GARANTIZAR UN SISTEMA JUDICIAL PLENAMENTE INDEPENDIENTE"

En este sentido, ha insistido en que "es importante que el principio de separación de poderes entre los distintos brazos del Estado se respete" porque ello contribuye "al buen funcionamiento del sistema democrático en el que hay mecanismos adecuados de control que pueden actuar para restringir y vigilar a las distintas partes".

McGrath tampoco ha querido entrar a valorar si en España hay 'lawfare', aunque en términos generales ha resaltado la importancia de que a la hora de hacer política y de ejecutar la justicia se mantenga "el respeto mutuo y la separación, ya que los papeles son muy distintos" básicamente, ha dicho, porque hay que garantizar "que el sistema judicial es plenamente independiente".

Esto es necesario, ha añadido, no solo para mantener la confianza de la ciudadanía sino también de los inversores en un momento, ha subrayado, "en el que queremos que la UE sea más competitiva". Empresarios e inversores necesitan saber que "se está respetando el Estado de derecho" en España y en cualquier otro Estado miembro de la UE, ha añadido.

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