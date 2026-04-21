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Detienen en Alicante y Madrid a dos hombres por estafar a personas mayores en cajeros

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Alicante, 21 abr (EFE).- Dos hombres de 39 y 44 años han sido detenidos en Alicante y Madrid como supuestos autores de cinco delitos de estafa en cajeros automáticos en los que usaban el método de "siembra" sobre personas de avanzada edad.

La Policía Nacional ha explicado en un comunicado que los arrestados se aproximaban a personas mayores y se ofrecían a ayudarlas para realizar operaciones bancarias en los cajeros, pero realmente les cambiaban la tarjeta tras haberles visto teclear el número pin.

La investigación se ha iniciado tras la intervención de un agente fuera de servicio en las inmediaciones de una sucursal bancaria de Alicante, donde ha observado a una mujer discutiendo con un varón que supuestamente ha intentado robarle.

Al llegar el policía, el hombre ha emprendido la huida, aunque ha sido interceptado poco después por una patrulla que se encontraba en la zona. La mujer ha manifestado a los agentes que se le había acercado con el pretexto de ayudarla y tras meter el pin ha intentado quitarle la tarjeta, aunque sin éxito.

Asimismo, los agentes han encontrado en el cacheo al detenido diez tarjetas bancarias de diferentes titulares, que tras las gestiones realizadas han concluido que fueron sustraídas a terceras personas también en cajeros automáticos en las localidades de Alicante, Hellín (Albacete) y en los municipios madrileños de Aranjuez, Torrejón de la Calzada y el distrito de Vicálvaro de la capital.

Ante los indicios delictivos, han detenido al hombre por su presunta participación en un delito de estafa. Tras continuar con las investigaciones, la Policía Nacional ha dado con la identidad de otro varón implicado en los hechos, que actuaba de manera conjunta con el arrestado, y ha sido localizado en Madrid y detenido. EFE

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