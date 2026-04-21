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Comisario europeo evita hablar de Begoña Gómez pero pide respetar la separación de poderes

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(Corrige la NA2062 para precisar las declaraciones del comisario)

Madrid, 21 abr (EFE).- El comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, ha instado este martes en Madrid a respetar la separación de poderes, tras ser preguntado por las críticas de miembros del Ejecutivo al procesamiento de Begoña Gómez, sobre las que ha rechazado pronunciarse de manera concreta.

"No comentamos sobre casos individuales. Corresponde a las autoridades públicas seguir el procedimiento y tratar los casos en consecuencia. Creo que es importante que todos los actores del sistema político y del Estado colaboren respetando plenamente un principio clave: la separación de poderes entre el Ejecutivo, el Judicial y, por supuesto, el Legislativo", ha dicho.

En un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press, McGrath había sido preguntado por las críticas lanzadas contra la causa por algunos ministros y, especialmente, por el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y se le había pedido que dijera si le parece razonable que representantes del Ejecutivo, sobre todo el de Justicia, critiquen un auto judicial.

"Ningún argumento está por encima de la crítica, y todos deben rendir cuentas por el importante trabajo que desempeñan. Pero es fundamental que la ciudadanía pueda confiar en que las distintas ramas del Estado, con responsabilidades diferentes, respetan la independencia de las demás y sus respectivos papeles", ha añadido en términos generales.

Según McGrath, "todos debemos trabajar para garantizar ese principio, esencial para la democracia y para el buen funcionamiento de un Estado democrático".

"Corresponde a cada actor decidir qué reproches, críticas o planteamientos formula. Pero, en términos generales, el punto clave es que, aunque nadie está por encima de la crítica ni de rendir cuentas, es importante respetar el principio de separación de poderes entre las distintas ramas del Estado", ha reflejado el comisario.

En su opinión, "eso contribuye a un sistema democrático que funciona bien, con los adecuados mecanismos de control y equilibrio".

El pasado 13 de abril, el juez Juan Carlos Peinado dio por cerrada la instrucción de la causa y propuso juzgar a Gómez por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Distintos miembros del Gobierno salieron en defensa de la mujer del presidente, Pedro Sánchez, como Bolaños, que calificó de "anormal" la instrucción, o el de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien defendió la "absoluta inocencia" de Gómez y calificó como una "absoluta injusticia" el auto. EFE

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