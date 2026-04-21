Alonso y García Dols llegan a Jerez con ganas de avanzar

Redacción deportes, 21 abr (EFE).- Los españoles Alonso López y Sergio García Dols, compañeros en el equipo italiano Italjet Gresini, llegan al Gran Premio de España de Moto2, que se disputa este fin de semana en el circuito Ángel Nieto, de Jerez de la Frontera, con muchas ganas de avanzar.

"Llego a Jerez sin expectativas, pero con un enorme deseo de dar un paso más, pues en las tres primeras carreras en el extranjero nos hemos acercado cada vez más a la cabeza, y creo que aquí, que es mi carrera de casa, tendremos aún más motivación para hacer un gran fin de semana", explica Alonso López en la nota de prensa de su equipo.

"Estoy motivado y con muchas ganas de volver a subirme a la moto para estar en cabeza desde las primeras sesiones y darlo todo el domingo", ensalza el piloto madrileño.

Por su parte, García Dols recuerda que el de Jerez es "un circuito muy bueno, donde todos los pilotos se prepararon a conciencia gracias a los dos días de test de invierno", por lo que señala que "el nivel será alto desde el principio".

No obstante, el de Burriana (Castellón) reconoce que viene de "un par de carreras difíciles", especialmente la de Austin, en la que confiesa que no se sintió en su "mejor momento", ya que no estaba en su "mejor forma física".

"Durante estas semanas de descanso entrené muy bien y me siento preparado, lo que me permite sentirme motivado y con muchas ganas de salir a pista y demostrar todo lo que sé que puedo hacer", afirma. EFE