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El PSOE critica al PP y a Feijóo por cerrar filas en torno al alcalde de Móstoles

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Madrid, 20 abr (EFE).- La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha criticado este lunes al PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, por cerrar filas con el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acusado por una exconcejal de su partido de presuntos delitos de acoso sexual y laboral.

Mínguez lo ha hecho en su habitual rueda de prensa semanal, en la que ha analizado diversos temas de la actualidad política, al ser preguntada por las declaraciones del alcalde de Móstoles en las que descartaba dimitir y en las que denunciaba que hay una "cacería política" contra él.

La portavoz del PSOE ha rechazado esta última acusación del alcalde, que ha atribuido al "victimismo" del PP, y ha acusado a esta formación de ponerse "siempre" del "lado del acusador" y de dejar "de lado a la víctima".

En ese sentido, Mínguez ha reprochado al PP su doble rasero, al señalar que Feijóo "siempre tiene peros, excepto en el caso de Móstoles", un caso en el que, en su opinión, siempre lo ha tenido claro: "cierre de filas" con él.

"Nos parece lamentable, y más cuando, al Partido Popular se le llena la boca siempre de acusar, de insultar, de hacer cacerías gratuitas contra miembros y ex militantes del PSOE (...), dejando de aplicar sus propias lecciones cuando se trata de compañeros suyos de partido", ha señalado. EFE

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