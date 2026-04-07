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Asturias registra 26 incendios forestales, 22 de ellos activos

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Oviedo, 7 abr (EFE).- Asturias registraba a media tarde de este martes veintiséis incendios forestales, de los que veintidós están activos y cuatro controlados, en una jornada de riesgo elevado por las altas temperaturas.

Aunque buena parte de los focos son de poca dimensión y se encuentran en zonas altas, hay dos "muy extensos" localizados en Bustantigo, en el concejo de Allande, y Antoñana, en Belmonte de Miranda, que es donde más medios se concentran, ha detallado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA),

Los fuegos se reparten en 18 de los 78 concejos asturianos: Allande, Belmonte de Miranda, Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Grado, Lena, Llanes, Morcín, Oviedo, Peñamellera Alta, Piloña, Ponga, Ribadedeva, Salas, Tineo y Yernes y Tameza.

En Tineo se ha tenido que cortar un tramo de la AS-15, la recta de La Vega, entre los kilómetros 25,500 y  25,300 y habilitar desvíos, a causa de un desprendimiento de piedras provocado por el incendio.

Según el índice diario elaborado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, en la jornada de hoy 55 de los 78 municipios asturianos están en riesgo extremo por fuegos forestales, mientras que 19 lo están en riesgo muy alto y los 4 restantes, en riesgo alto.

Las temperaturas máximas se han suavizado ligeramente respecto a ayer, aunque se han acercado a los 27 grados, mientras que las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora (km/h) en algunos puntos de los Picos de Europa y se han situado en torno a 70 km/h en otros puntos de la comunidad, lo que ha dificultados las labores de extinción.

De cara a mañana, miércoles, los 78 concejos asturianos se encontrarán en riesgo muy alto de incendios, en una jornada en la que la Aemet prevé en Asturias un nuevo descenso de las temperaturas máximas y lluvias y chubascos en la cordillera, ocasionalmente acompañados de tormentas, que pueden ser fuertes.  EFE

gv/lj/icn

(foto) (vídeo)

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