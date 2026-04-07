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Asturias eleva a 32 los incendios forestales en una jornada de riesgo alto por el calor

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Oviedo, 7 abr (EFE).- Asturias registra a primera hora de este martes 32 incendios forestales, cuatro más que la pasada medianoche, en un total de catorce concejos, en una jornada en la que toda la comunidad está en nivel alto, muy alto o extremo por las altas temperaturas, ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Los focos se localizan en los concejos de Allande, Amieva, Belmonte de Miranda, Cabrales, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Grado, Lena, Morcín, Llanes, Piloña, Ponga, San Martín de Oscos y Tineo.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, elevó pasadas las 23:00 horas de ayer a situación 1 el nivel de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

Esta situación, la segunda de las cuatro que contempla el plan, está reservada para emergencias derivadas por uno o varios incendios forestales que por su evolución puedan afectar levemente a población y bienes de naturaleza no forestal.

El consejero había activado la fase de emergencia en situación 0 poco antes de las 17:30 horas ante el creciente número de incendios y las condiciones adversas, con temperaturas máximas que este lunes superaron los 30 grados en varios puntos de la comunidad y vientos de componente sur.

Según el índice diario elaborado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, en la jornada de hoy 55 de los 78 municipios asturianos están en riesgo extremo por fuegos forestales, mientras que 19 lo están en riesgo muy alto y los 4 restantes, en riesgo alto.

La Aemet prevé que las temperaturas máximas se suavicen hoy y se sitúen en torno a los 26 o 27 grados, con vientos flojos y moderados del sur con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy fuertes en zonas elevadas de la Cordillera.

Además, espera precipitaciones débiles y moderadas que se extenderán de oeste a este a partir de mediodía, acompañadas de tormentas y que serán más frecuentes e intensas en zonas de la Cordillera. EFE

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