Asturias registra 15 incendios forestales en una jornada con máximas de más de 30 grados

Oviedo, 6 abr (EFE).- Asturias registraba a primera hora de la tarde de este lunes quince incendios forestales en una jornada de altas temperaturas, de más de 30 grados, y vientos de componente sur que han puesto a toda la comunidad en riesgo alto, muy alto o extremo por fuego, ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha declarado a las 17:25 horas el paso a fase de emergencia en situación 0 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa).

Esta situación, la más baja de las cuatro que contempla el plan, esta reservada para cuando se registran uno o varios incendios forestales simultáneos que pueden ser controlados con los medios y recursos asignados al plan autonómico.

El Infopa permanecía activado en fase de alerta, previa a la emergencia, desde el pasado 15 de enero.

Este plan se activa de forma automática, anualmente, coincidiendo con las épocas de peligro alto y medio, que en Asturias se corresponden, respectivamente, con los periodos comprendidos entre el 15 de enero y el 30 de abril y entre el 15 de julio y el 15 de octubre. EFE